Трамп поддержал выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам
Трамп поддержал применение виз H-1B для высококвалифицированных иностранцев
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп отметил в интервью газете New York Post, что поддерживает применение виз формата H-1B, которые позволяют американским работодателям нанимать иностранных работников на должности, требующие технические, научные или другие специализированные квалификации.
Издание отмечает, что на этой неделе в США разгорелся спор о визах H-1B после того, как политическая активистка Лаура Лумер раскритиковала назначение Трампом на пост старшего политического советника по искусственному интеллекту индо-американского предпринимателя Срирама Кришнана. Согласно газете, Лумер отметила предыдущую поддержку Кришнана в отношении упрощения работы квалифицированных иностранцев в США, что, по ее словам, противоречило миграционной программе Трампа. New York Post добавляет, что американский предприниматель Илон Маск защищал найм иностранных рабочих, ссылаясь на необходимость удовлетворения потребностей американских компаний и нехватку местных квалифицированных кадров.
"Я всегда был за визы (H-1B - ред.)... У меня есть много виз H-1B (сотрудников с визами - ред.), работающих на территории моей собственности. Я был сторонником H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа", - сказал Трамп.
По информации New York Post, утвердительный ответ лидера MAGA (консервативное движение Make America Great Again) может потенциально успокоить "гражданскую войну", которая разразилась в формате онлайн из-за виз. Одни считают, что квалифицированная легальная миграция стимулирует экономику США, а другие не согласны с этим. Издание отмечает, что некоторые влиятельные представители MAGA, такие, как бывший советник Трампа Стив Бэннон, выступили решительно против виз H-1B.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику США и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.