https://ria.ru/20241229/tramp-1991940017.html

Трамп поддержал выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам

Трамп поддержал выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам - РИА Новости, 29.12.2024

Трамп поддержал выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам

Избранный президент США Дональд Трамп отметил в интервью газете New York Post, что поддерживает применение виз формата H-1B, которые позволяют американским... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T00:47:00+03:00

2024-12-29T00:47:00+03:00

2024-12-29T00:48:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148714/90/1487149053_0:98:5648:3275_1920x0_80_0_0_82c5e37e3d293169a85169af14a52d47.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп отметил в интервью газете New York Post, что поддерживает применение виз формата H-1B, которые позволяют американским работодателям нанимать иностранных работников на должности, требующие технические, научные или другие специализированные квалификации. Издание отмечает, что на этой неделе в США разгорелся спор о визах H-1B после того, как политическая активистка Лаура Лумер раскритиковала назначение Трампом на пост старшего политического советника по искусственному интеллекту индо-американского предпринимателя Срирама Кришнана. Согласно газете, Лумер отметила предыдущую поддержку Кришнана в отношении упрощения работы квалифицированных иностранцев в США, что, по ее словам, противоречило миграционной программе Трампа. New York Post добавляет, что американский предприниматель Илон Маск защищал найм иностранных рабочих, ссылаясь на необходимость удовлетворения потребностей американских компаний и нехватку местных квалифицированных кадров. "Я всегда был за визы (H-1B - ред.)... У меня есть много виз H-1B (сотрудников с визами - ред.), работающих на территории моей собственности. Я был сторонником H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа", - сказал Трамп. По информации New York Post, утвердительный ответ лидера MAGA (консервативное движение Make America Great Again) может потенциально успокоить "гражданскую войну", которая разразилась в формате онлайн из-за виз. Одни считают, что квалифицированная легальная миграция стимулирует экономику США, а другие не согласны с этим. Издание отмечает, что некоторые влиятельные представители MAGA, такие, как бывший советник Трампа Стив Бэннон, выступили решительно против виз H-1B. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику США и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.

https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск