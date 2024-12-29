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"Тираспольтрансгаз" отключил от газа 12 госучреждений в Молдавии - РИА Новости, 29.12.2024
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11:51 29.12.2024 (обновлено: 12:47 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/tiraspoltransgaz-1991978446.html
"Тираспольтрансгаз" отключил от газа 12 госучреждений в Молдавии
"Тираспольтрансгаз" отключил от газа 12 госучреждений в Молдавии - РИА Новости, 29.12.2024
"Тираспольтрансгаз" отключил от газа 12 госучреждений в Молдавии
Компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, которые подконтрольны Кишиневу, сообщила пресс-служба Бюро по... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:51:00+03:00
2024-12-29T12:47:00+03:00
молдавия
кишинев
бендеры
газпром
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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, которые подконтрольны Кишиневу, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии. "Сегодня компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 зданий государственных учреждений в населенных пунктах Зоны безопасности. Эти здания контролируют конституционные власти", — указано в материале, размещенном на сайте ведомства. В число зданий, которые остались без газа, входят четыре учебных заведения, одно медицинское и два культурных учреждения. &quot;Кроме того, прекратили теплоснабжение нескольких зданий госучреждений в Бендерах. Среди них территориальные подразделения полиции и прокуратуры Молдавии. Правительство следит за ситуацией в регионе&quot;, — отметили в Бюро реинтеграции.Российская компания "Газпром" накануне сообщила, что с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В компании уточнили, что Кишинев регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, существенно нарушая его условия. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее объявили режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. В октябре 2021-го власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту, объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Кишинев использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга. "Газпром" подчеркнул, что будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241229/ekspert-1991973514.html
https://ria.ru/20241228/gazprom-1991906505.html
https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991915884.html
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молдавия, кишинев, бендеры, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Бендеры, Газпром, Молдовагаз, В мире
"Тираспольтрансгаз" отключил от газа 12 госучреждений в Молдавии

"Тираспольтрансгаз" отключил газ для 12 госучреждений, контролируемых Кишиневом

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГазовый вентиль
Газовый вентиль - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, которые подконтрольны Кишиневу, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.
«
"Сегодня компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 зданий государственных учреждений в населенных пунктах Зоны безопасности. Эти здания контролируют конституционные власти", — указано в материале, размещенном на сайте ведомства.
Трубопроводы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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В число зданий, которые остались без газа, входят четыре учебных заведения, одно медицинское и два культурных учреждения.
«

"Кроме того, прекратили теплоснабжение нескольких зданий госучреждений в Бендерах. Среди них территориальные подразделения полиции и прокуратуры Молдавии. Правительство следит за ситуацией в регионе", — отметили в Бюро реинтеграции.

Российская компания "Газпром" накануне сообщила, что с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В компании уточнили, что Кишинев регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, существенно нарушая его условия.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее объявили режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.
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В октябре 2021-го власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту, объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Кишинев использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.
Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга. "Газпром" подчеркнул, что будет отстаивать свои права.
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