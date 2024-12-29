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В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста - РИА Новости, 29.12.2024
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16:10 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/tbilisi-1991999350.html
В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста
В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста - РИА Новости, 29.12.2024
В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста
Грузинские правоохранители задержали шесть человек на акции протеста в центре Тбилиси, но они вскоре были освобождены, заявили журналистам в пресс-службе МВД. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:10:00+03:00
2024-12-29T16:10:00+03:00
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евросоюз
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали шесть человек на акции протеста в центре Тбилиси, но они вскоре были освобождены, заявили журналистам в пресс-службе МВД. Акция началась на проспекте Руставели после того, как Саломе Зурабишвили покинула резиденцию. Митингующие, которые стояли перед резиденцией, проводили ее аплодисментами, а затем часть из них переместились на проспект. В ходе демонстрации началась потасовка между участниками акции и правоохранителями, которые требовали не перекрывать проезжую часть. По данным МВД, "шесть человек были задержаны по административным правонарушениям", позже "все шестеро были освобождены". Акции протеста проходят в Тбилиси более месяца из-за решения властей убрать с повестки дня до 2028 года вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС. В воскресенье вечером планируется очередной протест. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря также в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили. После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. До этого она заявляла, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Ночь на 29 декабря она провела во дворце Обрелиани, однако утром его покинула. Ее провожали около трех тысяч сторонников, после этого часть из них переместилась к парламенту.
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html
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Столкновения протестующих около президентского дворца в Тбилиси
Столкновения протестующих около президентского дворца в Тбилиси
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в мире, тбилиси, грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Михаил Кавелашвили, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси задержали шесть человек на акции протеста

Полиция задержала шесть человек на акции протеста в центре Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали шесть человек на акции протеста в центре Тбилиси, но они вскоре были освобождены, заявили журналистам в пресс-службе МВД.
Акция началась на проспекте Руставели после того, как Саломе Зурабишвили покинула резиденцию. Митингующие, которые стояли перед резиденцией, проводили ее аплодисментами, а затем часть из них переместились на проспект. В ходе демонстрации началась потасовка между участниками акции и правоохранителями, которые требовали не перекрывать проезжую часть.
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По данным МВД, "шесть человек были задержаны по административным правонарушениям", позже "все шестеро были освобождены".
Акции протеста проходят в Тбилиси более месяца из-за решения властей убрать с повестки дня до 2028 года вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС. В воскресенье вечером планируется очередной протест.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря также в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили.
После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. До этого она заявляла, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Ночь на 29 декабря она провела во дворце Обрелиани, однако утром его покинула. Ее провожали около трех тысяч сторонников, после этого часть из них переместилась к парламенту.
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В миреТбилисиГрузияМихаил КавелашвилиСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПротесты в Грузии — 2024
 
 
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