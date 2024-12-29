https://ria.ru/20241229/tbilisi-1991939479.html

Обстановка у дворца президента Грузии спокойная

Обстановка у дворца президента Грузии спокойная - РИА Новости, 29.12.2024

Обстановка у дворца президента Грузии спокойная

Обстановка у дворца Обрелиани в центре Тбилиси, где ночует президент Саломе Зурабишвили, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T00:35:00+03:00

2024-12-29T00:35:00+03:00

2024-12-29T00:35:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Обстановка у дворца Обрелиани в центре Тбилиси, где ночует президент Саломе Зурабишвили, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани, который находится в 500 метрах от парламента. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца. Сейчас обстановка тут спокойная, неподалеку дежурит несколько полицейских. К решетке дворца подходят журналисты для видеосъемок и сторонники Зурабишвили, которые выкрикивают одобрительные лозунги и просят ее "держаться". В самом дворце горит свет в нескольких кабинетах, виднеются силуэты людей. При этом вокруг дворца расположена рождественская ярмарка, некоторые павильоны работают, несмотря на поздний час. Между ними ходят туристы и сторонники Зурабившивили. Около здания парламента вечером в субботу прошла очередная, уже традиционная акция оппозиции. Днем в субботу протестующие выстроились в живую цепь через центр Тбилиси, к ним присоединилась и Зурабишвили. Вечером они пришли к парламенту и в очередной раз, уже тридцатый вечер подряд, перекрыли проходящий мимо проспект Руставели. Акция прошла мирно, сейчас проспект уже разблокирован, коммунальные службы убирают мусор. В субботу исполнился ровно месяц после того, как в Тбилиси начались непрерывные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается до конца 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз, а также от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.

https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html

https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html

https://ria.ru/20241227/ssha-1991751696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз