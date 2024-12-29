https://ria.ru/20241229/svo-1991979973.html

Потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" составили до 420 военных

Потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" составили до 420 военных - РИА Новости, 29.12.2024

Потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" составили до 420 военных

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, противник потерял до 420... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:15:00+03:00

2024-12-29T12:15:00+03:00

2024-12-29T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кунье, Западное, Двуречнок, Глушковка, Пеиропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также были отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ."Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241229/vsu-1991974794.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область