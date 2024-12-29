https://ria.ru/20241229/storonniki-1991987118.html

Сторонники оппозиции разблокировали проспект у парламента Грузии

Сторонники оппозиции разблокировали проспект у парламента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024

Сторонники оппозиции разблокировали проспект у парламента Грузии

Сторонники оппозиции закончили акцию протеста у парламента Грузии и разблокировали проспект Руставели, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:56:00+03:00

2024-12-29T13:56:00+03:00

2024-12-29T15:11:00+03:00

в мире

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михаил кавелашвили

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

хезболла

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 дек — РИА Новости. Сторонники оппозиции закончили акцию протеста у парламента Грузии и разблокировали проспект Руставели, сообщил корреспондент РИА Новости.Митинг продлился около полутора часов. Многие протестующие держали профессионально изготовленные флаги с лидерами "Грузинской мечты", изображенными в виде лидеров Ирана и "Хезболлы" — ранее американские политики и вслед за ними грузинские оппозиционеры критиковали премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, в мае 2024 года посетившего церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, где присутствовали в том числе лидеры близких Ирану группировок. Сегодня экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула свою резиденцию — дворец Обрелиани. После этого протестующие частично остались у дворца, частично переместились к парламенту, который находится в 500 метрах от резиденции главы государства. Они перекрыли проходящий мимо проспект Руставели. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря также в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили. После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Зурабишвили истекли. До этого она заявляла, что не сложит их после завершения своего срока на посту 29 декабря. Ночь на 29 декабря она провела во дворце Обрелиани, но утром покинула его. Ее провожали около трех тысяч сторонников, после этого часть из них переместилась к парламенту.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили поддержала оппозицию и объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html

https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, хезболла, протесты в грузии — 2024