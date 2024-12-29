https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1992001994.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:42:00+03:00

2024-12-29T17:42:00+03:00

2024-12-29T17:42:00+03:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 19 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 137 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов и площадка запуска беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 400 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 813 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 083 танка и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 621 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика