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Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана" - РИА Новости, 29.12.2024
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05:08 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991951464.html
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана"
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана" - РИА Новости, 29.12.2024
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана"
Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:08:00+03:00
2024-12-29T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства Чехословакии на позиции в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Байкал". "В основном задача нашего подразделения - это контрбатарейная борьба. На днях, к примеру, была уничтожена на замаскированной позиции чехословацкая самоходка "Дана" - сгорела, подрыв боекомплекта. Наша задача - это сокращение популяции артиллерийской техники НАТО, а именно самоходок, гаубиц, пушек. Настрой у батареи боевой, все опытные, работают быстро, четко, а самое главное - метко", - сказал он. По его словам, на боевом счету только одного артиллерийского расчета, который уничтожил САУ противника, десятки пораженных целей: самоходные артиллерийские установки и инженерная техника ВСУ, буксируемые орудия, в том числе М777 производства США. "Интенсивность у противника спадает со временем. Видно, что он выдыхается, теряет технику", - добавил офицер.
https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991784937.html
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чехословакия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Чехословакия, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана"

Расчет орудия "Гиацинт-Б" уничтожил чехословацкую САУ "Дана"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства Чехословакии на позиции в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Байкал".
"В основном задача нашего подразделения - это контрбатарейная борьба. На днях, к примеру, была уничтожена на замаскированной позиции чехословацкая самоходка "Дана" - сгорела, подрыв боекомплекта. Наша задача - это сокращение популяции артиллерийской техники НАТО, а именно самоходок, гаубиц, пушек. Настрой у батареи боевой, все опытные, работают быстро, четко, а самое главное - метко", - сказал он.
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По его словам, на боевом счету только одного артиллерийского расчета, который уничтожил САУ противника, десятки пораженных целей: самоходные артиллерийские установки и инженерная техника ВСУ, буксируемые орудия, в том числе М777 производства США.
"Интенсивность у противника спадает со временем. Видно, что он выдыхается, теряет технику", - добавил офицер.
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