https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991951464.html

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана"

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана" - РИА Новости, 29.12.2024

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили чешскую САУ "Дана"

Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:08:00+03:00

2024-12-29T05:08:00+03:00

2024-12-29T05:08:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства Чехословакии на позиции в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Байкал". "В основном задача нашего подразделения - это контрбатарейная борьба. На днях, к примеру, была уничтожена на замаскированной позиции чехословацкая самоходка "Дана" - сгорела, подрыв боекомплекта. Наша задача - это сокращение популяции артиллерийской техники НАТО, а именно самоходок, гаубиц, пушек. Настрой у батареи боевой, все опытные, работают быстро, четко, а самое главное - метко", - сказал он. По его словам, на боевом счету только одного артиллерийского расчета, который уничтожил САУ противника, десятки пораженных целей: самоходные артиллерийские установки и инженерная техника ВСУ, буксируемые орудия, в том числе М777 производства США. "Интенсивность у противника спадает со временем. Видно, что он выдыхается, теряет технику", - добавил офицер.

https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991784937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехословакия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность