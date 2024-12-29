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Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей - РИА Новости, 29.12.2024
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04:11 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991948945.html
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей - РИА Новости, 29.12.2024
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей
Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:11:00+03:00
2024-12-29T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 29 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей страны, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Запад" с позывным "Твикс". "Письма приходят со всех уголков нашей страны, дети пишут самые разные пожелания, чаще всего эти письма трогают до глубины души. Эти письма дают нам силы и веру… Храним их в боевых машинах, украшаем блиндажи и новогодние ели", - рассказал "Твикс". Боец поблагодарил людей, которые поддерживают фронт, а также пожелал мира и скорейшей победы.
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общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей

Боец группировки "Запад": российские военные украшают блиндажи письмами от детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБлиндаж
Блиндаж - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 29 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей страны, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Запад" с позывным "Твикс".
«
"Письма приходят со всех уголков нашей страны, дети пишут самые разные пожелания, чаще всего эти письма трогают до глубины души. Эти письма дают нам силы и веру… Храним их в боевых машинах, украшаем блиндажи и новогодние ели", - рассказал "Твикс".
Боец поблагодарил людей, которые поддерживают фронт, а также пожелал мира и скорейшей победы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбщество
 
 
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