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Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей - РИА Новости, 29.12.2024
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей
Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:11:00+03:00
2024-12-29T04:11:00+03:00
2024-12-29T04:11:00+03:00
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 29 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей страны, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Запад" с позывным "Твикс". "Письма приходят со всех уголков нашей страны, дети пишут самые разные пожелания, чаще всего эти письма трогают до глубины души. Эти письма дают нам силы и веру… Храним их в боевых машинах, украшаем блиндажи и новогодние ели", - рассказал "Твикс". Боец поблагодарил людей, которые поддерживают фронт, а также пожелал мира и скорейшей победы.
https://ria.ru/20241227/aeroflot-1991686221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей
Боец группировки "Запад": российские военные украшают блиндажи письмами от детей