https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991948945.html

Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей

Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей - РИА Новости, 29.12.2024

Российские военные украшают новогодние елки письмами от детей

Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:11:00+03:00

2024-12-29T04:11:00+03:00

2024-12-29T04:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 29 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие в преддверии Нового года украшают блиндажи и праздничные ели детскими письмами, которые на фронт привозят волонтеры от детей со всей страны, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Запад" с позывным "Твикс". "Письма приходят со всех уголков нашей страны, дети пишут самые разные пожелания, чаще всего эти письма трогают до глубины души. Эти письма дают нам силы и веру… Храним их в боевых машинах, украшаем блиндажи и новогодние ели", - рассказал "Твикс". Боец поблагодарил людей, которые поддерживают фронт, а также пожелал мира и скорейшей победы.

https://ria.ru/20241227/aeroflot-1991686221.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество