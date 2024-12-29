https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991946279.html

Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском

Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском - РИА Новости, 29.12.2024

Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском

Планы ВСУ прорвать линию обороны в селе Каменское на берегу Днепра потерпели фиаско, противник остановлен, его начали оттеснять, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:14:00+03:00

2024-12-29T03:14:00+03:00

2024-12-29T03:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Планы ВСУ прорвать линию обороны в селе Каменское на берегу Днепра потерпели фиаско, противник остановлен, его начали оттеснять, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска предприняли попытку наступления в Каменском, но были встречены российской армией и получили отпор. "Планы боевиков ВСУ прорвать линию оборону вдоль Днепра потерпели фиаско. Наши войска остановили противника в Каменском. Сейчас там идут бои. Наши ребята постепенно оттесняют врага", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241228/svo-1991919348.html

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html

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днепр (город)

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (город), запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность