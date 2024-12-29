https://ria.ru/20241229/sluzhby-1991986784.html

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 29.12.2024

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:51:00+03:00

2024-12-29T13:51:00+03:00

2024-12-29T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20241229/moskva-1991942658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год