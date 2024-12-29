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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 29.12.2024
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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 29.12.2024
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы
Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:51:00+03:00
2024-12-29T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Горслужбы Москвы перевели на усиленный режим работы в преддверии праздников

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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