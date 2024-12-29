Рейтинг@Mail.ru
"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/shvetsiya-1991945755.html
"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции
"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции - РИА Новости, 29.12.2024
"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции
Шведские погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны, сообщает агентство Associated Press. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:04:00+03:00
2024-12-29T03:04:00+03:00
в мире
швеция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шведские погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны, сообщает агентство Associated Press."Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того, &lt;...&gt; чтобы похоронить тысячи людей в случае войны", — говорится в статье.По данным агентства, шведские организации следуют рекомендациям, которые выпустил национальный секретариат церкви. Согласно документу, погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно пять процентов населения на территории церковного прихода. В статье отмечается, что церковное распоряжение соответствует рекомендациям Вооруженных сил Швеции и Агентства гражданской обороны о готовности к кризисам. "Рекомендации о готовности (к кризисам. — Прим. ред.) стали пониматься по-новому из-за решения Швеции присоединиться к НАТО и напряженности &lt;....&gt; в Балтийском море", — подчеркивается в материале.Правительства европейских стран регулярно выпускают рекомендации для граждан о подготовке к войнам и кризисам. Так, Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии в декабре призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания на трое суток на случай гибридных атак на критическую инфраструктуру. Схожие рекомендации в этом году распространило датское Агентство по чрезвычайным ситуациям.Финляндия и Швеция присоединились к НАТО 4 апреля 2023 года. Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов.
https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html
https://ria.ru/20241228/daniya-1991778626.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции

AP: шведские погребальные организации ищут место под кладбища на случай войны

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Стокгольм
Вид на Стокгольм - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вид на Стокгольм. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шведские погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны, сообщает агентство Associated Press.
"Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того, <...> чтобы похоронить тысячи людей в случае войны", — говорится в статье.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
27 декабря, 03:26
По данным агентства, шведские организации следуют рекомендациям, которые выпустил национальный секретариат церкви. Согласно документу, погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно пять процентов населения на территории церковного прихода. В статье отмечается, что церковное распоряжение соответствует рекомендациям Вооруженных сил Швеции и Агентства гражданской обороны о готовности к кризисам.
"Рекомендации о готовности (к кризисам. — Прим. ред.) стали пониматься по-новому из-за решения Швеции присоединиться к НАТО и напряженности <....> в Балтийском море", — подчеркивается в материале.
Правительства европейских стран регулярно выпускают рекомендации для граждан о подготовке к войнам и кризисам. Так, Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии в декабре призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания на трое суток на случай гибридных атак на критическую инфраструктуру. Схожие рекомендации в этом году распространило датское Агентство по чрезвычайным ситуациям.
Финляндия и Швеция присоединились к НАТО 4 апреля 2023 года. Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером
Вчера, 01:26
 
В миреШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала