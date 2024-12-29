https://ria.ru/20241229/shvetsiya-1991945755.html

"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции

"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции - РИА Новости, 29.12.2024

"Похоронить тысячи людей": СМИ сообщили о подготовке к войне в Швеции

Шведские погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны, сообщает агентство Associated Press. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:04:00+03:00

2024-12-29T03:04:00+03:00

2024-12-29T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шведские погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны, сообщает агентство Associated Press."Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того, <...> чтобы похоронить тысячи людей в случае войны", — говорится в статье.По данным агентства, шведские организации следуют рекомендациям, которые выпустил национальный секретариат церкви. Согласно документу, погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно пять процентов населения на территории церковного прихода. В статье отмечается, что церковное распоряжение соответствует рекомендациям Вооруженных сил Швеции и Агентства гражданской обороны о готовности к кризисам. "Рекомендации о готовности (к кризисам. — Прим. ред.) стали пониматься по-новому из-за решения Швеции присоединиться к НАТО и напряженности <....> в Балтийском море", — подчеркивается в материале.Правительства европейских стран регулярно выпускают рекомендации для граждан о подготовке к войнам и кризисам. Так, Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Германии в декабре призвало жителей быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания на трое суток на случай гибридных атак на критическую инфраструктуру. Схожие рекомендации в этом году распространило датское Агентство по чрезвычайным ситуациям.Финляндия и Швеция присоединились к НАТО 4 апреля 2023 года. Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов.

https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

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в мире, швеция, нато