https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина

Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина - РИА Новости, 29.12.2024

Мы так больше не можем: Европа отдаст все за одно слово Путина

Когда за помощником закрылась тяжелая дверь, пожилой лопоухий немец впился глазами в эбонитовый телефон, покрытый инеем. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:06:00+03:00

аналитика

европа

россия

украина

владимир путин

олаф шольц

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991904751_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_88f0f6da348d9a2cde0e1b05badd2a7f.jpg

Когда за помощником закрылась тяжелая дверь, пожилой лопоухий немец впился глазами в эбонитовый телефон, покрытый инеем.Телефон издевательски молчал. Где-то далеко над городом затихал полуночный звон колоколов ратуши.Мужчина озябшими кончиками пальцев поднял трубку и набрал знакомый номер. Гудок. Еще гудок. Еще один.— Алло.— Владимир?Пауза. Треск телефонной линии.— Олаф, я же тебе уже все сказал. Зачем ты звонишь опять?— Ты не сказал главного, Владимир. Это нечестно. Это жестоко.— Я не понимаю, о чем ты.— Владимир, это глупо. Зачем ты притворяешься? Мы сделали тебе больно. Мы хотим сделать тебе еще больнее. Мы не остановимся, Владимир. Ты понимаешь?— Нет. Вернее, да. Вы не остановитесь. Это все? Прости, я хочу спать, завтра много дел.— Владимир, ради всего святого…Короткие гудки. За мутным стеклом тоскливо выл ветер.Примерно так мог бы выглядеть следующий звонок Владимиру Путину канцлера ФРГ Шольца, о котором он заявил вчера немецкому порталу T-Online. По словам последнего, "Путин потерпел неудачу на Украине по всем пунктам" и он "провел бы еще один разговор с президентом России".Зачем названивать побежденному, если достаточно прислать курьера с текстом документа о капитуляции? И зачем пересиливать себя, если предыдущий разговор был "неприятным"?В августе 2023 года издание Bild опубликовало подробности разговора Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, который состоялся сразу после начала СВО и звонка Шольца Путину. "Меня кое-что беспокоит больше, чем переговоры: Путин не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях", — сказал Шольц. Президент Франции ответил: "Со мной тоже".Молчание Путина так же красноречиво, как и мрачные новости, косяком идущие из Европы и со всего мира.Издание Politico привело сокрушительные данные, подтвержденные Хельсинкским центром исследований в области энергетики и чистого воздуха: с начала СВО Евросоюз потратил на российскую нефть и газ более 200 миллиардов евро. Евроэксперты признают: несмотря на то что транзит газа через Украину после 1 января 2025-го, скорее всего, будет прекращен и на то что ЕС вводит все новые ограничения, в том числе эмбарго на импорт сырой нефти по морю, "остаются серьезные лазейки и закупки некоторых видов топлива продолжают расти". Кроме того, европейские официальные лица в бессильной ярости констатируют неэффективность ценового порога для российской нефти, установленного ЕС.В интервью изданию The Washington Times бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Глассман признал: "Хотя Запад соорудил сложнейшую систему санкций, чтобы наказать Россию, дырки и щели в системе очевидны". По словам Глассмана, целые отрасли российского экспорта в Европу и США санкциями не затронуты вообще, некоторые виды санкций ЕС отменил или отложил, периодически всплывают "шокирующие" факты вроде того, что в целом ряде европейских стран и в Соединенных Штатах продолжают работать металлургические заводы с российскими собственниками.Горе Глассмана разделяет и посол Нидерландов на Украине Алле Дорхаут, который прямо заявил, что санкции против России по определению не могут быть полными и абсолютными: "Мы работаем над усилением санкций снова и снова, но мы понимаем, что определенные обходные пути останутся всегда".Согласно информации от издания The New York Times, несмотря на громкие заявления об ужесточении санкций, "некоторые партнеры США существенно увеличили объемы торговли с Россией". Индия и страны Персидского залива продолжают рекордные закупки российской нефти, а европейские страны "не соблюдают санкции или не желают им следовать".Тем временем, по данным Bloomberg, в уходящем году в ожидании сокращения поставок в сочетании с быстро истощающимися запасами газа в хранилищах цены на газ в Европе выросли на 48% (всего после начала санкций — в несколько раз). Контракты на поставку газа в следующем году подорожали, а ценовая конкуренция за газ с Азией усилилась, что сделает пополнение запасов перед следующим отопительным сезоном разорительным. Что будет дальше — не знает никто, но все готовятся к худшему.Холод из пустеющих кошельков добрался и до сердец европейцев.Британская контора YouGov на днях опубликовала интересные результаты опроса, проведенного в семи странах ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Дания и Великобритания). На фоне речовок "До последнего украинца!", "Еврогномики — на защиту евродомика!" и так далее они дают истинную картину народных настроений:Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа уже потерпела поражение в конфликте, хотя изо всех сил это отрицает: "Есть новая реальность, в частности, на фронте — все об этом слышат, все на виду. Россия наступает. Она движется вперед — медленно, неумолимо. Это война, которую ЕС проиграл".Виктор Орбан — прямолинейный человек — просто озвучивает то, что в Европе ясно всем: Россия побеждает не только на фронте, но и в борьбе за кошельки и сердца европейцев.А если это ясно всем, Путин тем более не будет тратить свое время на обсуждение очевидного — есть дела поважнее.

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

https://ria.ru/20241227/sholts-1991738296.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, европа, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, евросоюз