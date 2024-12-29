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Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске - РИА Новости, 29.12.2024
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12:56 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/shahtersk-1991982284.html
Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске
Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске - РИА Новости, 29.12.2024
Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске
Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:56:00+03:00
2024-12-29T12:56:00+03:00
общество
дед мороз
шахтерск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Военнослужащие нашего подразделения, узнав о том, что здесь есть замечательные дети, узнав, что они хотят от Деда Мороза, подготовили им индивидуальные подарки", — рассказал замкомандира полка по военно-политической работе с позывным "Поток". Бойцы поздравили ребят с Новым годом, подарили каждому малышу персональный подарок и даже приняли непосредственное участие в празднике — один из военнослужащих переоделся в Деда Мороза. "Чтобы дети всегда оставались в детстве, никогда не знали ни о каких бедах и помнили, что всегда есть взрослые, всегда есть помощники, всегда есть мы, которые помогут им в любую минуту", — рассказал про пожелания наших бойцов "Поток". Ребята, в свою очередь, устроили для военнослужащих праздничный концерт и в ответ вручили по небольшому символическому подарку каждому из бойцов, которые сразу после детского праздника снова отправились на передовую, чтобы наступающий год стал для нашей армии победным. "Мы продолжаем выполнять свою поставленную задачу, стоим на страже нашей Родины. И поверьте, в 25-м году победа придёт, победа будет за нами и мир будет на нашей земле", — пообещал "Поток".
https://ria.ru/20241226/svo-1991420507.html
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60
353
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Бойцы СВО пришли на новогоднюю елку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске
Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске
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общество, дед мороз, шахтерск (донецкая область)
Общество, Дед Мороз, Шахтерск (Донецкая область)
Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске

Российские военные пришли с подарками к детям в социальном центре в Шахтерске

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Военнослужащие нашего подразделения, узнав о том, что здесь есть замечательные дети, узнав, что они хотят от Деда Мороза, подготовили им индивидуальные подарки", — рассказал замкомандира полка по военно-политической работе с позывным "Поток".
Пермский край отправил бойцам СВО восемь тонн подарков к Новому году - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Пермский край отправил бойцам СВО 8 тонн подарков к Новому году
26 декабря, 12:39
Бойцы поздравили ребят с Новым годом, подарили каждому малышу персональный подарок и даже приняли непосредственное участие в празднике — один из военнослужащих переоделся в Деда Мороза.
"Чтобы дети всегда оставались в детстве, никогда не знали ни о каких бедах и помнили, что всегда есть взрослые, всегда есть помощники, всегда есть мы, которые помогут им в любую минуту", — рассказал про пожелания наших бойцов "Поток".
Ребята, в свою очередь, устроили для военнослужащих праздничный концерт и в ответ вручили по небольшому символическому подарку каждому из бойцов, которые сразу после детского праздника снова отправились на передовую, чтобы наступающий год стал для нашей армии победным.
"Мы продолжаем выполнять свою поставленную задачу, стоим на страже нашей Родины. И поверьте, в 25-м году победа придёт, победа будет за нами и мир будет на нашей земле", — пообещал "Поток".
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Бойцов СВО поздравят с наступающим праздником в военном госпитале Москвы
18 декабря, 12:35
 
ОбществоДед МорозШахтерск (Донецкая область)
 
 
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