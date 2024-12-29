https://ria.ru/20241229/shahtersk-1991982284.html

Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске

Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске - РИА Новости, 29.12.2024

Российские военные поздравили детей в социальном центре в Шахтерске

Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:56:00+03:00

2024-12-29T12:56:00+03:00

2024-12-29T12:56:00+03:00

общество

дед мороз

шахтерск (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Военнослужащие нашего подразделения, узнав о том, что здесь есть замечательные дети, узнав, что они хотят от Деда Мороза, подготовили им индивидуальные подарки", — рассказал замкомандира полка по военно-политической работе с позывным "Поток". Бойцы поздравили ребят с Новым годом, подарили каждому малышу персональный подарок и даже приняли непосредственное участие в празднике — один из военнослужащих переоделся в Деда Мороза. "Чтобы дети всегда оставались в детстве, никогда не знали ни о каких бедах и помнили, что всегда есть взрослые, всегда есть помощники, всегда есть мы, которые помогут им в любую минуту", — рассказал про пожелания наших бойцов "Поток". Ребята, в свою очередь, устроили для военнослужащих праздничный концерт и в ответ вручили по небольшому символическому подарку каждому из бойцов, которые сразу после детского праздника снова отправились на передовую, чтобы наступающий год стал для нашей армии победным. "Мы продолжаем выполнять свою поставленную задачу, стоим на страже нашей Родины. И поверьте, в 25-м году победа придёт, победа будет за нами и мир будет на нашей земле", — пообещал "Поток".

https://ria.ru/20241226/svo-1991420507.html

https://ria.ru/20241218/svo-1989886801.html

шахтерск (донецкая область)

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Варвара Скокшина

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Бойцы СВО пришли на новогоднюю елку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске Военнослужащие мотострелкового полка 51-й армии Южной группировки войск пришли с подарками и поздравлениями на новогоднюю ёлку к воспитанникам детского социального центра в Шахтерске 2024-12-29T12:56 true PT1M14S

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Варвара Скокшина

общество, дед мороз, шахтерск (донецкая область)