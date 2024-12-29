https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html

ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка

ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 29.12.2024

ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка

Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:56:00+03:00

2024-12-29T05:56:00+03:00

2024-12-29T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — рассказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что к этому месту ходил весь город.Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, боевики ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html

селидово

донецкая народная республика

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"Набирали воду". Жительница Селидово об убийстве мирных жителей солдатами ВСУ ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой, рассказала РИА Новости беженка из города. 2024-12-29T05:56 true PT0M40S

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Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия