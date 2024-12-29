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ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 29.12.2024 (обновлено: 09:54 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка
Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:56:00+03:00
2024-12-29T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — рассказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что к этому месту ходил весь город.Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, боевики ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
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селидово
донецкая народная республика
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"Набирали воду". Жительница Селидово об убийстве мирных жителей солдатами ВСУ
ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой, рассказала РИА Новости беженка из города.
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селидово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка

Беженка: ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины

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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко.
"Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — рассказала собеседница агентства.
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Она подчеркнула, что к этому месту ходил весь город.
Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, боевики ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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