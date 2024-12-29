https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка
Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:56:00+03:00
2024-12-29T05:56:00+03:00
2024-12-29T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово в ДНР у единственной скважины с питьевой водой, сообщила РИА Новости беженка из города Елена Николаенко."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… Двенадцать человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", — рассказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что к этому месту ходил весь город.Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, боевики ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
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"Набирали воду". Жительница Селидово об убийстве мирных жителей солдатами ВСУ
ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой, рассказала РИА Новости беженка из города.
2024-12-29T05:56
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РИА Новости
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ВСУ убили 12 набиравших воду жителей Селидово, рассказала беженка
Беженка: ВСУ убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины