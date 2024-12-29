https://ria.ru/20241229/samolet-1991960858.html

Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет

Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет - РИА Новости, 29.12.2024

Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет

Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T07:48:00+03:00

2024-12-29T07:48:00+03:00

2024-12-29T11:05:00+03:00

в мире

южная корея

муан

бангкок

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991970751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0035a1aabd90c8f91f0d0b2d1e3f622f.jpg

СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает агентство Ренхап. Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. "Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях", - говорится в заявлении компании, которая пообещала выяснить точные причины и обстоятельства ЧП. Как сообщило агентство Newsis, самолет был произведен в августе 2009 года. Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, что еще числятся пропавшими, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта Муан. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

муан

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане