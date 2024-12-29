https://ria.ru/20241229/samolet-1991960858.html
Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет
Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет - РИА Новости, 29.12.2024
Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет
Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T07:48:00+03:00
2024-12-29T07:48:00+03:00
2024-12-29T11:05:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает агентство Ренхап. Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. "Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях", - говорится в заявлении компании, которая пообещала выяснить точные причины и обстоятельства ЧП. Как сообщило агентство Newsis, самолет был произведен в августе 2009 года. Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, что еще числятся пропавшими, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта Муан. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991959202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Разбившийся в Южной Корее Boeing летал 15 лет
Jeju Air: разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет эксплуатировался без аварий
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости.
Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий, передает агентство Ренхап
.
Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока
в Муан
в Южной Корее
с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
"Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях", - говорится в заявлении компании, которая пообещала выяснить точные причины и обстоятельства ЧП.
Как сообщило агентство Newsis, самолет был произведен в августе 2009 года.
Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
По словам пожарных, ожидается, что большинство пассажиров, что еще числятся пропавшими, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта Муан.
В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.