https://ria.ru/20241229/samolet-1991956624.html

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62 - РИА Новости, 29.12.2024

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62

Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:19:00+03:00

2024-12-29T06:19:00+03:00

2024-12-29T08:41:00+03:00

южная корея

в мире

муан

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передает агентство Рёнхап."Число погибших при крушении самолёта в Муане выросло до 62 ", — говорится в сообщении.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Пока известно лишь о спасении двух человек.Полиция и пожарные провели первоначальную ликвидацию пожара и пытаются вызволить людей из хвостовой части самолета. Ожидается, что количество жертв сильно увеличится. Предположительно, большинство погибли.По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

муан

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Кадры крушения самолета в Южной Корее Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы. 2024-12-29T06:19 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, муан, авиакатастрофа в муане