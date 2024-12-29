https://ria.ru/20241229/samolet-1991956624.html
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62 - РИА Новости, 29.12.2024
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62
Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:19:00+03:00
2024-12-29T06:19:00+03:00
2024-12-29T08:41:00+03:00
южная корея
в мире
муан
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передает агентство Рёнхап."Число погибших при крушении самолёта в Муане выросло до 62 ", — говорится в сообщении.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Пока известно лишь о спасении двух человек.Полиция и пожарные провели первоначальную ликвидацию пожара и пытаются вызволить людей из хвостовой части самолета. Ожидается, что количество жертв сильно увеличится. Предположительно, большинство погибли.По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991962042_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0327276fe3d6fc16efeae192d6977037.jpg
Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T06:19
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, муан, авиакатастрофа в муане
Южная Корея, В мире, Муан, Авиакатастрофа в Муане
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62
Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 62 человек
СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости.
Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 62, передает агентство Рёнхап
.
«
"Число погибших при крушении самолёта в Муане выросло до 62 ", — говорится в сообщении.
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Пока известно лишь о спасении двух человек.
Полиция и пожарные провели первоначальную ликвидацию пожара и пытаются вызволить людей из хвостовой части самолета. Ожидается, что количество жертв сильно увеличится. Предположительно, большинство погибли.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.