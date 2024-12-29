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В Южной Корее потерпел крушение самолет, погибли 28 человек
В Южной Корее потерпел крушение самолет, погибли 28 человек - РИА Новости, 29.12.2024
В Южной Корее потерпел крушение самолет, погибли 28 человек
В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо ВПП при посадке и врезался в ограждение, погибли 28 человека, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:49:00+03:00
2024-12-29T03:49:00+03:00
2024-12-29T09:02:00+03:00
в мире
южная корея
авиакатастрофа в муане
муан
бангкок
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо ВПП при посадке и врезался в ограждение, погибли 28 человека, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что это произошло около 9.07 утра (3.07 мск). Речь идет о рейсе 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан.На борту находились 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Ожидается, что количество жертв сильно увеличится.По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
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Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T03:49
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане, муан, бангкок
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане, Муан, Бангкок
В Южной Корее потерпел крушение самолет, погибли 28 человек
Пассажирский самолет потерпел крушение в Муане в Южной Корее