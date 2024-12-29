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Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах - РИА Новости, 29.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:41 29.12.2024 (обновлено: 06:14 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/rossotrudnichestvo-1991952645.html
Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах
Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах - РИА Новости, 29.12.2024
Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах
Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых - недружественные США, Польша, Франция, Япония и другие, сообщили РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:41:00+03:00
2024-12-29T06:14:00+03:00
культура
сша
франция
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
большой театр
балет
кремлевский балет
щелкунчик
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых - недружественные США, Польша, Франция, Япония и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", она состоится 31 декабря в 12.00 по московскому времени на Первом канале. "Новогоднюю трансляцию балета "Щелкунчик" помогут организовать Русские дома за рубежом", - сказали в агентстве. Там отметили, что при поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко. В Россотрудничестве добавили, что еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отмечали огромный интерес к этому событию среди зарубежной аудитории и соотечественников. "Как ни старались в некоторых странах, интерес к русской культуре отменить невозможно. Многие посетители Русских домов планируют смотреть трансляцию всей семьей, ведь у нас Новый год – это по-настоящему семейный праздник", - заключили в агентстве.
https://ria.ru/20241228/rossiya-1991736509.html
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сша, франция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), большой театр, балет, кремлевский балет, щелкунчик, польша, музыка, новости культуры, культура, культура отмены
Культура, США, Франция, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Большой театр, Балет, Кремлевский балет, Щелкунчик, Польша, Музыка, Новости культуры, Культура, культура отмены
Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах

Россотрудничество: трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русских домах США и Франции

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик"
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых - недружественные США, Польша, Франция, Япония и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", она состоится 31 декабря в 12.00 по московскому времени на Первом канале.
«
"Новогоднюю трансляцию балета "Щелкунчик" помогут организовать Русские дома за рубежом", - сказали в агентстве.
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик"
Там отметили, что при поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко.
В Россотрудничестве добавили, что еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отмечали огромный интерес к этому событию среди зарубежной аудитории и соотечественников.
«
"Как ни старались в некоторых странах, интерес к русской культуре отменить невозможно. Многие посетители Русских домов планируют смотреть трансляцию всей семьей, ведь у нас Новый год – это по-настоящему семейный праздник", - заключили в агентстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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КультураСШАФранцияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Большой театрБалетКремлевский балетЩелкунчикПольшаМузыкаНовости культурыКультуракультура отмены
 
 
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