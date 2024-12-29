https://ria.ru/20241229/rossotrudnichestvo-1991952645.html

Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах

Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах - РИА Новости, 29.12.2024

Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах

Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых - недружественные США, Польша, Франция, Япония и другие, сообщили РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:41:00+03:00

2024-12-29T05:41:00+03:00

2024-12-29T06:14:00+03:00

культура

сша

франция

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

большой театр

балет

кремлевский балет

щелкунчик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769093_181:327:2227:1478_1920x0_80_0_0_e4553c35bc2ed4d84cc47f7c7c78e49a.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых - недружественные США, Польша, Франция, Япония и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", она состоится 31 декабря в 12.00 по московскому времени на Первом канале. "Новогоднюю трансляцию балета "Щелкунчик" помогут организовать Русские дома за рубежом", - сказали в агентстве. Там отметили, что при поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко. В Россотрудничестве добавили, что еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отмечали огромный интерес к этому событию среди зарубежной аудитории и соотечественников. "Как ни старались в некоторых странах, интерес к русской культуре отменить невозможно. Многие посетители Русских домов планируют смотреть трансляцию всей семьей, ведь у нас Новый год – это по-настоящему семейный праздник", - заключили в агентстве.

https://ria.ru/20241228/rossiya-1991736509.html

сша

франция

польша

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

сша, франция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), большой театр, балет, кремлевский балет, щелкунчик, польша, музыка, новости культуры, культура, культура отмены