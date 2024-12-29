https://ria.ru/20241229/redaktsiya-1992010754.html

В Курской области утвердили новую редакцию постановления о соцподдержке

В Курской области утвердили новую редакцию постановления о соцподдержке - РИА Новости, 29.12.2024

В Курской области утвердили новую редакцию постановления о соцподдержке

Новая редакция постановления правительства Курской области о мерах социальной поддержки для граждан, пострадавших от действий неонацистов, подписана и... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:25:00+03:00

2024-12-29T18:25:00+03:00

2024-12-29T18:26:00+03:00

общество

жилье

курская область

россия

александр хинштейн

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новая редакция постановления правительства Курской области о мерах социальной поддержки для граждан, пострадавших от действий неонацистов, подписана и опубликована, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Как и обещал на встрече с инициативными группами переселенцев, подписана и опубликована новая редакция постановления правительства Курской области №635 о мерах социальной поддержки для граждан, пострадавших от действий неонацистов", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что в документе - четыре важных изменения: Срок действия сертификатов на покупку жилья теперь увеличен с 6 до 12 месяцев. Даже, если за это время сертификат не будет использован, право на жильё сохраняется - можно повторно подать документы на сертификат. Также приоритетное получение сертификата отныне распространится на всех льготников: не только на собственников жилья, но и на всех членов их семей. "Ещё одно нововведение касается жителей, зарегистрировавших право собственности на жильё. Если раньше сертификат выдавался только тем, кто зарегистрировал имущество до 24 февраля 2022 года, теперь этот срок продлевается до 6 августа 2024 года. Исключение составляют населённые пункты в пограничной зоне, перечень которых определён приказом Пограничной службы ФСБ России — для них сохраняется прежний порядок", - добавил он. Кроме того, право на сертификаты получают жители всех поселений девяти приграничных муниципалитетов, а не только тех, которые вошли в перечень, ранее утвержденный властями.

https://ria.ru/20241227/status-1991770526.html

https://ria.ru/20241225/lgov-1991230801.html

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общество, жилье, курская область, россия, александр хинштейн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)