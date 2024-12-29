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Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/razvedchiki-1991955885.html
Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском
Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.12.2024
Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском
Разведчики группировки войск "Юг", пользуясь слабыми местами обороны ВСУ, получили возможность заходить к ним в тыл на северском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:11:00+03:00
2024-12-29T06:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг", пользуясь слабыми местами обороны ВСУ, получили возможность заходить к ним в тыл на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Заходим и в тыл противника (под Северском, за который идут бои в Донбассе - ред.). Работаем соответственно с тыла противника, по его живой силе, по его укрепленным огневым точкам, с которых нас соответственно они не ждут, - с флангов из тыла", - сказал командир. Он отметил, что, пользуясь обстановкой, которая складывается на позициях противника, разведчики находят самые уязвимые и малозащищенные места. "Мы используя обстановку, которая складывается в стыках и брешах (противника - ред.), проходим и наносим огневое поражение, воздействуем на противника", - добавил командир.
https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991788625.html
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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском

Разведчики группы "Юг" получили возможность заходить в тыл ВСУ под Северском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ
Разведчики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг", пользуясь слабыми местами обороны ВСУ, получили возможность заходить к ним в тыл на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения.
"Заходим и в тыл противника (под Северском, за который идут бои в Донбассе - ред.). Работаем соответственно с тыла противника, по его живой силе, по его укрепленным огневым точкам, с которых нас соответственно они не ждут, - с флангов из тыла", - сказал командир.
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Он отметил, что, пользуясь обстановкой, которая складывается на позициях противника, разведчики находят самые уязвимые и малозащищенные места.
"Мы используя обстановку, которая складывается в стыках и брешах (противника - ред.), проходим и наносим огневое поражение, воздействуем на противника", - добавил командир.
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