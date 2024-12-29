https://ria.ru/20241229/razvedchiki-1991955885.html

Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском

Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.12.2024

Российские разведчики активизировались в тылу ВСУ под Северском

Разведчики группировки войск "Юг", пользуясь слабыми местами обороны ВСУ, получили возможность заходить к ним в тыл на северском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:11:00+03:00

2024-12-29T06:11:00+03:00

2024-12-29T06:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг", пользуясь слабыми местами обороны ВСУ, получили возможность заходить к ним в тыл на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Заходим и в тыл противника (под Северском, за который идут бои в Донбассе - ред.). Работаем соответственно с тыла противника, по его живой силе, по его укрепленным огневым точкам, с которых нас соответственно они не ждут, - с флангов из тыла", - сказал командир. Он отметил, что, пользуясь обстановкой, которая складывается на позициях противника, разведчики находят самые уязвимые и малозащищенные места. "Мы используя обстановку, которая складывается в стыках и брешах (противника - ред.), проходим и наносим огневое поражение, воздействуем на противника", - добавил командир.

https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991788625.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, вооруженные силы украины, безопасность