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Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет - РИА Новости, 29.12.2024
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15:23 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html
Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет
Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет - РИА Новости, 29.12.2024
Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет
Расследование точных причин крушения самолета в Муане в Южной Корее займет длительное время, по прогнозам, от 6 месяцев, сообщили в министерстве земли,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:23:00+03:00
2024-12-29T15:23:00+03:00
в мире
южная корея
муан
сан-франциско
asiana airlines
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Расследование точных причин крушения самолета в Муане в Южной Корее займет длительное время, по прогнозам, от 6 месяцев, сообщили в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. "Расследование авиакатастроф обычно занимает от 6 месяцев до 3 лет. Поскольку самолет произведен за границей, а также необходимо изучить возможные проблемы с самолетом, действия экипажа и внешние факторы, процесс требует длительного времени", - заявили в министерстве. Как отметило агентство Ренхап, в случае аварии Asiana Airlines в аэропорту Сан-Франциско в июле 2013 года, которая стала последней крупной катастрофой с участием корейской авиакомпании (двое погибших, 181 пострадавший), на публикацию итогового отчета о причинах происшествия потребовалось 11 месяцев. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Уже 177 человек были признаны погибшими, поиски двоих продолжаются, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней тяжелой, а также тяжелые травмы, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
южная корея
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в мире, южная корея, муан, сан-франциско, asiana airlines, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Сан-Франциско, Asiana Airlines, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет

Расследование причин крушения самолета в Муане займет от 6 месяцев до 3 лет

© AP Photo / South Korea's Muan Fire StationКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Расследование точных причин крушения самолета в Муане в Южной Корее займет длительное время, по прогнозам, от 6 месяцев, сообщили в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
"Расследование авиакатастроф обычно занимает от 6 месяцев до 3 лет. Поскольку самолет произведен за границей, а также необходимо изучить возможные проблемы с самолетом, действия экипажа и внешние факторы, процесс требует длительного времени", - заявили в министерстве.
Как отметило агентство Ренхап, в случае аварии Asiana Airlines в аэропорту Сан-Франциско в июле 2013 года, которая стала последней крупной катастрофой с участием корейской авиакомпании (двое погибших, 181 пострадавший), на публикацию итогового отчета о причинах происшествия потребовалось 11 месяцев.
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
Уже 177 человек были признаны погибшими, поиски двоих продолжаются, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней тяжелой, а также тяжелые травмы, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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В миреЮжная КореяМуанСан-ФранцискоAsiana AirlinesBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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