https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html

Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет

Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет - РИА Новости, 29.12.2024

Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет

Расследование точных причин крушения самолета в Муане в Южной Корее займет длительное время, по прогнозам, от 6 месяцев, сообщили в министерстве земли,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:23:00+03:00

2024-12-29T15:23:00+03:00

2024-12-29T15:23:00+03:00

в мире

южная корея

муан

сан-франциско

asiana airlines

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Расследование точных причин крушения самолета в Муане в Южной Корее займет длительное время, по прогнозам, от 6 месяцев, сообщили в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. "Расследование авиакатастроф обычно занимает от 6 месяцев до 3 лет. Поскольку самолет произведен за границей, а также необходимо изучить возможные проблемы с самолетом, действия экипажа и внешние факторы, процесс требует длительного времени", - заявили в министерстве. Как отметило агентство Ренхап, в случае аварии Asiana Airlines в аэропорту Сан-Франциско в июле 2013 года, которая стала последней крупной катастрофой с участием корейской авиакомпании (двое погибших, 181 пострадавший), на публикацию итогового отчета о причинах происшествия потребовалось 11 месяцев. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Уже 177 человек были признаны погибшими, поиски двоих продолжаются, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней тяжелой, а также тяжелые травмы, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

южная корея

муан

сан-франциско

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в мире, южная корея, муан, сан-франциско, asiana airlines, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане