В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука
В Приангарье задержали женщину, избивавшую 10-месячного внука кулаками и палкой
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
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"В селе Гаханы Эхирит-Булагатского района 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука, нанося ребенку удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что тот досаждал ей своим плачем. В результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами… Женщина задержана, ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, об истязании в отношении несовершеннолетнего, о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о халатности.
Свою вину задержанная признает. В семье обвиняемой и 18-летней матери ребенка воспитываются еще четверо несовершеннолетних. В настоящее время они помещены в детское отделение местной больницы.
Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям матери пострадавшего и должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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