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В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука - РИА Новости, 29.12.2024
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15:39 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/priangarja-1991996616.html
В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука
В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука - РИА Новости, 29.12.2024
В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука
В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:39:00+03:00
2024-12-29T15:39:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В селе Гаханы Эхирит-Булагатского района 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука, нанося ребенку удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что тот досаждал ей своим плачем. В результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами… Женщина задержана, ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, об истязании в отношении несовершеннолетнего, о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о халатности. Свою вину задержанная признает. В семье обвиняемой и 18-летней матери ребенка воспитываются еще четверо несовершеннолетних. В настоящее время они помещены в детское отделение местной больницы. Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям матери пострадавшего и должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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происшествия, россия, иркутская область, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Россия, Иркутская область, Нападение в краснодарской школе
В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука

В Приангарье задержали женщину, избивавшую 10-месячного внука кулаками и палкой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
«
"В селе Гаханы Эхирит-Булагатского района 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука, нанося ребенку удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что тот досаждал ей своим плачем. В результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами… Женщина задержана, ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, об истязании в отношении несовершеннолетнего, о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о халатности.
Свою вину задержанная признает. В семье обвиняемой и 18-летней матери ребенка воспитываются еще четверо несовершеннолетних. В настоящее время они помещены в детское отделение местной больницы.
Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям матери пострадавшего и должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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