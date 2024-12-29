https://ria.ru/20241229/priangarja-1991996616.html

В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука

В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука - РИА Новости, 29.12.2024

В Иркутской области задержали женщину, избивавшую десятимесячного внука

В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:39:00+03:00

2024-12-29T15:39:00+03:00

2024-12-29T15:39:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

нападение в краснодарской школе

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ИРКУТСК, 29 дек - РИА Новости. В Эхирит -Булагатском районе Приангарья задержана 40-летняя женщина, которая избивала своего 10-месячного внука кулаками и палкой, ребенок доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В селе Гаханы Эхирит-Булагатского района 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука, нанося ребенку удары по голове и телу кулаками и деревянной палкой из-за того, что тот досаждал ей своим плачем. В результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами… Женщина задержана, ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, об истязании в отношении несовершеннолетнего, о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о халатности. Свою вину задержанная признает. В семье обвиняемой и 18-летней матери ребенка воспитываются еще четверо несовершеннолетних. В настоящее время они помещены в детское отделение местной больницы. Отмечается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям матери пострадавшего и должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, иркутская область, нападение в краснодарской школе