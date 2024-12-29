https://ria.ru/20241229/pozhar-1991978017.html
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани - РИА Новости, 29.12.2024
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани
Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:40:00+03:00
2024-12-29T11:40:00+03:00
2024-12-29T11:41:00+03:00
происшествия
динской район
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991968013_138:0:1128:557_1920x0_80_0_0_7400259115f063078b6b3d3ac931a9e6.jpg
КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, сообщили в прокуратуре региона. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже пожар локализовали на 4000 "квадратах". "Прокуратура Динского района организовала проверку по факту возгорания овощехранилища в поселке Агроном… По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html
динской район
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991968013_261:0:1004:557_1920x0_80_0_0_5a29359936955be94a5f32dcd0d885e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, динской район, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Динской район, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани
Прокуратура: пожар на овощебазе на Кубани произошел из-за короткого замыкания