https://ria.ru/20241229/pozhar-1991978017.html

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани - РИА Новости, 29.12.2024

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани

Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:40:00+03:00

2024-12-29T11:40:00+03:00

2024-12-29T11:41:00+03:00

происшествия

динской район

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, сообщили в прокуратуре региона. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже пожар локализовали на 4000 "квадратах". "Прокуратура Динского района организовала проверку по факту возгорания овощехранилища в поселке Агроном… По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html

динской район

россия

краснодарский край

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происшествия, динской район, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)