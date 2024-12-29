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В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани - РИА Новости, 29.12.2024
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11:40 29.12.2024 (обновлено: 11:41 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pozhar-1991978017.html
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани - РИА Новости, 29.12.2024
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани
Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:40:00+03:00
2024-12-29T11:41:00+03:00
происшествия
динской район
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, сообщили в прокуратуре региона. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже пожар локализовали на 4000 "квадратах". "Прокуратура Динского района организовала проверку по факту возгорания овощехранилища в поселке Агроном… По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html
динской район
россия
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происшествия, динской район, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Динской район, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на овощебазе на Кубани

Прокуратура: пожар на овощебазе на Кубани произошел из-за короткого замыкания

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Пожар на овощебазе в Динском районе Кубани, где огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже пожар локализовали на 4000 "квадратах".
"Прокуратура Динского района организовала проверку по факту возгорания овощехранилища в поселке Агроном… По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Вчера, 05:23
 
ПроисшествияДинской районРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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