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Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае

Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 29.12.2024

Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае

Площадь возгорания на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП следует пожарный поезд, сообщило МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:32:00+03:00

2024-12-29T09:32:00+03:00

2024-12-29T09:48:00+03:00

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Площадь возгорания на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП следует пожарный поезд, сообщило МЧС России.Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае."Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 "квадратов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что к месту возгорания следует пожарный поезд.

https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html

краснодарский край

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2024

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия