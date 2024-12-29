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Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 29.12.2024
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09:32 29.12.2024 (обновлено: 09:48 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pozhar-1991966965.html
Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае
Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 29.12.2024
Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае
Площадь возгорания на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП следует пожарный поезд, сообщило МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:32:00+03:00
2024-12-29T09:48:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Площадь возгорания на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП следует пожарный поезд, сообщило МЧС России.Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае."Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 "квадратов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что к месту возгорания следует пожарный поезд.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Пожар охватил более тысячи квадратов на овощебазе в Краснодарском крае

Площадь пожара на овощебазе в Краснодарском крае превысила тысячу квадратов

© МЧС России/TelegramПожар на овощебазе в Краснодарском крае
Пожар на овощебазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© МЧС России/Telegram
Пожар на овощебазе в Краснодарском крае
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Площадь возгорания на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП следует пожарный поезд, сообщило МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае.
"Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 "квадратов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что к месту возгорания следует пожарный поезд.
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Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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