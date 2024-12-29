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В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 29.12.2024

В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:39:00+03:00

2024-12-29T16:39:00+03:00

2024-12-29T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

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белгородский район

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с касательным ранением лица бригада скорой доставляет в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В селе в двух домах повреждены остекление и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в поселке Малиновка Белгородского района зафиксирована атака еще одного FPV-дрона, в результате сильно поврежден кузов легкового автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгородский район