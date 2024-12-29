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В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 29.12.2024 (обновлено: 16:42 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/postradavshiy-1992001533.html
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 29.12.2024
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:39:00+03:00
2024-12-29T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с касательным ранением лица бригада скорой доставляет в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В селе в двух домах повреждены остекление и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в поселке Малиновка Белгородского района зафиксирована атака еще одного FPV-дрона, в результате сильно поврежден кузов легкового автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Белгородский район
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Гладков: в белгородском селе Борисовка при атаке FPV-дрона пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района, состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с касательным ранением лица бригада скорой доставляет в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В селе в двух домах повреждены остекление и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в поселке Малиновка Белгородского района зафиксирована атака еще одного FPV-дрона, в результате сильно поврежден кузов легкового автомобиля.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияБелгородский район
 
 
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