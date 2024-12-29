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"Держи рот на замке". Дерзкие слова экс-посла Украины вызвали гнев у немцев - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:27 29.12.2024 (обновлено: 04:09 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/poproshayka-1991946513.html
"Держи рот на замке". Дерзкие слова экс-посла Украины вызвали гнев у немцев
"Держи рот на замке". Дерзкие слова экс-посла Украины вызвали гнев у немцев - РИА Новости, 29.12.2024
"Держи рот на замке". Дерзкие слова экс-посла Украины вызвали гнев у немцев
Читатели немецкой газете Welt возмутились дерзким требованием экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ожидает от будущего правительства ФРГ помощи РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:27:00+03:00
2024-12-29T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
андрей мельник
россия
welt
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газете Welt возмутились дерзким требованием экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ожидает от будущего правительства ФРГ помощи в размере 20 миллиардов евро в год."Еще одна сцена для Мельника? Он уже член немецкого правительства, имеющий право голоса в бюджете?" — написал Meinungshaber."У меня нет никакого интереса к этому разбазариванию денег налогоплательщиков. Хватит! Я думаю, что это играть со страхами по поводу нападения России на НАТО — это глупость", — возмутился Desiree S."Мельник, ты сошел с ума!" — добавил Marlene Z."Господин Мельник должен сначала использовать все свое имущество для Украины. А затем работать над тем, чтобы собрать больше денег. В противном случае, пожалуйста, держите рот на замке и не вмешивайтесь в немецкую политику", — высказался Ulrich S."Этот человек безудержно дерзок и в то же время чувствует себя прекрасно", — отметил Horst H."Требует? Попрошайничает, у него больше нет прав", — напомнил Wolferich."Экс-посол Украины требует &lt;...&gt; Тут я и перестал читать", — сказал IchWar'sNicht."Этому человеку явно нужно полечиться и пройти курс терапии. &lt;...&gt; Как еще можно понять его высказывания?", — посоветовал Reiner G."Есть ли предложения по поводу "брокерской комиссии" или чего-то подобного?" — пошутил Andreas N."Для меня, по словам госпожи Бербок, Украина находится за сотни тысяч километров", — иронично высказался Friedrich S.Мельник известен грубыми высказываниями. Весной 2022-го он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после заявлений о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.Летом немецкое правительство сообщило о планах вдвое сократить помощь Киеву в рамках проекта бюджета на 2025 год — с восьми до четырех миллиардов евро. Тем не менее позднее Шольц отметил, что ФРГ останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991942227.html
https://ria.ru/20241229/polk-1991940344.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, россия, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Россия, Welt

"Держи рот на замке". Дерзкие слова экс-посла Украины вызвали гнев у немцев

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газете Welt возмутились дерзким требованием экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ожидает от будущего правительства ФРГ помощи в размере 20 миллиардов евро в год.
"Еще одна сцена для Мельника? Он уже член немецкого правительства, имеющий право голоса в бюджете?" — написал Meinungshaber.
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"У меня нет никакого интереса к этому разбазариванию денег налогоплательщиков. Хватит! Я думаю, что это играть со страхами по поводу нападения России на НАТО — это глупость", — возмутился Desiree S.
"Мельник, ты сошел с ума!" — добавил Marlene Z.
"Господин Мельник должен сначала использовать все свое имущество для Украины. А затем работать над тем, чтобы собрать больше денег. В противном случае, пожалуйста, держите рот на замке и не вмешивайтесь в немецкую политику", — высказался Ulrich S.
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"Этот человек безудержно дерзок и в то же время чувствует себя прекрасно", — отметил Horst H.
"Требует? Попрошайничает, у него больше нет прав", — напомнил Wolferich.
"Экс-посол Украины требует <...> Тут я и перестал читать", — сказал IchWar'sNicht.
"Этому человеку явно нужно полечиться и пройти курс терапии. <...> Как еще можно понять его высказывания?", — посоветовал Reiner G.
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"Есть ли предложения по поводу "брокерской комиссии" или чего-то подобного?" — пошутил Andreas N.
"Для меня, по словам госпожи Бербок, Украина находится за сотни тысяч километров", — иронично высказался Friedrich S.
Мельник известен грубыми высказываниями. Весной 2022-го он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после заявлений о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Летом немецкое правительство сообщило о планах вдвое сократить помощь Киеву в рамках проекта бюджета на 2025 год — с восьми до четырех миллиардов евро. Тем не менее позднее Шольц отметил, что ФРГ останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияАндрей МельникРоссияWelt
 
 
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