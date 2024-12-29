Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
Найдены тела всех 179 погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарных.
"По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - пишет агентство.
Всего два человека выжили. Ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Как отмечает агентство, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан в Южной Корее, с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.