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Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
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15:16 29.12.2024 (обновлено: 15:37 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:16:00+03:00
2024-12-29T15:37:00+03:00
в мире
южная корея
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарных."По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - пишет агентство.Всего два человека выжили. Ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Как отмечает агентство, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи.В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан в Южной Корее, с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее

Найдены тела всех 179 погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее

© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарных.
"По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - пишет агентство.
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Расследование причин крушения самолета в Муане может занять до трех лет
15:23
Всего два человека выжили. Ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Как отмечает агентство, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан в Южной Корее, с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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12:25
 
В миреЮжная КореяАвиакатастрофа в Муане
 
 
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