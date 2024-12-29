https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html

Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее

Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024

Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее

Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:16:00+03:00

2024-12-29T15:16:00+03:00

2024-12-29T15:37:00+03:00

в мире

южная корея

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Тела всех 179 погибших с потерпевшего крушение в Южной Корее самолета найдены, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для страны, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарных."По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - пишет агентство.Всего два человека выжили. Ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина. У них ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Как отмечает агентство, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи.В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан в Южной Корее, с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html

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южная корея

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане