В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники
Глава МВД ФРГ Фезер: в Новый год частично запретят использование пиротехники
© iStock.com / MZielloФейерверк
© iStock.com / MZiello
Фейерверк. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в воскресенье, что в новогоднюю ночь в Германии будет частично запрещено использование пиротехники.
"Федеральная полиция проводит проверки на вокзалах и ввела запрет на использование пиротехники и опасных предметов там, где это необходимо", - сказала Фезер информационному агентству DPA.
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По ее словам, Новый год должен быть счастливым и мирным праздником для всех граждан страны.
"Поэтому важно предпринимать быстрые и последовательные действия против любого насилия и не оставлять места хаосу", - сказала министр, добавив, что "жестокие преступники, нападающие на полицию и службы экстренной помощи" должны чувствовать "всю жесткость закона".
В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
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