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В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники - РИА Новости, 29.12.2024
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21:03 29.12.2024 (обновлено: 21:04 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pirotekhnika-1992020826.html
В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники
В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники - РИА Новости, 29.12.2024
В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в воскресенье, что в новогоднюю ночь в Германии будет частично запрещено использование пиротехники. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:03:00+03:00
2024-12-29T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в воскресенье, что в новогоднюю ночь в Германии будет частично запрещено использование пиротехники. "Федеральная полиция проводит проверки на вокзалах и ввела запрет на использование пиротехники и опасных предметов там, где это необходимо", - сказала Фезер информационному агентству DPA. По ее словам, Новый год должен быть счастливым и мирным праздником для всех граждан страны. "Поэтому важно предпринимать быстрые и последовательные действия против любого насилия и не оставлять места хаосу", - сказала министр, добавив, что "жестокие преступники, нападающие на полицию и службы экстренной помощи" должны чувствовать "всю жесткость закона". В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
https://ria.ru/20241228/feyerverki-1991886982.html
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
В Германии в новогоднюю ночь частично запретят использование пиротехники

Глава МВД ФРГ Фезер: в Новый год частично запретят использование пиротехники

© iStock.com / MZielloФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / MZiello
Фейерверк. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила в воскресенье, что в новогоднюю ночь в Германии будет частично запрещено использование пиротехники.
"Федеральная полиция проводит проверки на вокзалах и ввела запрет на использование пиротехники и опасных предметов там, где это необходимо", - сказала Фезер информационному агентству DPA.
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По ее словам, Новый год должен быть счастливым и мирным праздником для всех граждан страны.
"Поэтому важно предпринимать быстрые и последовательные действия против любого насилия и не оставлять места хаосу", - сказала министр, добавив, что "жестокие преступники, нападающие на полицию и службы экстренной помощи" должны чувствовать "всю жесткость закона".
В Германии многие встречают Новый год, запуская пиротехнику. Особенно бурным получилось празднование наступления 2023 года в Берлине: тогда сообщалось, что от петард и ракет пострадали 22 человека. В 38 случаях нападениям подверглись сотрудники экстренных служб, 15 сотрудников получили ранения, одному из пострадавших пришлось обратиться в больницу.
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