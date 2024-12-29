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Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале - РИА Новости, 29.12.2024
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09:14 29.12.2024 (обновлено: 10:57 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pensii-1991966101.html
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале - РИА Новости, 29.12.2024
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале
В феврале следующего года страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции, сообщил Минтруд. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:14:00+03:00
2024-12-29T10:57:00+03:00
общество
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В феврале следующего года страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции, сообщил Минтруд. &quot;В феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года&quot;, — отметили в пресс-службе.Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, точный размер пенсии станет известен в середине января, когда Росстат представит данные о фактической инфляции за предыдущий год. Таким образом, пенсионеры получат увеличенную выплату за февраль и дополнительные средства за январь.По данным ведомства, эта мера затронет около 37 миллионов человек.Минтруд напомнил, что с 1 января все страховые пенсии вырастут на 7,3 процента.Согласно бюджету Социального фонда, в 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.
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общество, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале

Минтруд: пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции

© iStock.com / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В феврале следующего года страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции, сообщил Минтруд.
«

"В феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года", — отметили в пресс-службе.

Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, точный размер пенсии станет известен в середине января, когда Росстат представит данные о фактической инфляции за предыдущий год. Таким образом, пенсионеры получат увеличенную выплату за февраль и дополнительные средства за январь.
По данным ведомства, эта мера затронет около 37 миллионов человек.
Минтруд напомнил, что с 1 января все страховые пенсии вырастут на 7,3 процента.
Согласно бюджету Социального фонда, в 2026 и 2027 годах страховые пенсии проиндексируют дважды — в феврале и апреле.
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ОбществоАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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