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СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии - РИА Новости, 29.12.2024
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09:14 29.12.2024 (обновлено: 16:15 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/oruzhie-1991966244.html
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии - РИА Новости, 29.12.2024
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии
Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:14:00+03:00
2024-12-29T16:15:00+03:00
россия
днепропетровск
брянская область
владимир путин
брикс
южмаш
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS."В сочетании со скоростью и маневренностью "Орешник" — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных", — говорится в материале.Как указал обозреватель, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, производящему ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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россия, днепропетровск, брянская область, владимир путин, брикс, южмаш, вооруженные силы украины, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Днепропетровск, Брянская область, Владимир Путин, БРИКС, Южмаш, Вооруженные силы Украины, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии

InfoBRICS: "Орешник" стал самым мощным конвенциональным оружием в мире

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS.
«
"В сочетании со скоростью и маневренностью "Орешник" — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.
Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, производящему ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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РоссияДнепропетровскБрянская областьВладимир ПутинБРИКСЮжмашВооруженные силы УкраиныВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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