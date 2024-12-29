https://ria.ru/20241229/oruzhie-1991966244.html

СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии

СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии - РИА Новости, 29.12.2024

СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии

Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:14:00+03:00

2024-12-29T09:14:00+03:00

2024-12-29T16:15:00+03:00

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днепропетровск

брянская область

владимир путин

брикс

южмаш

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS."В сочетании со скоростью и маневренностью "Орешник" — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных", — говорится в материале.Как указал обозреватель, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, производящему ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html

https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html

россия

днепропетровск

брянская область

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россия, днепропетровск, брянская область, владимир путин, брикс, южмаш, вооруженные силы украины, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"