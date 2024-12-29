https://ria.ru/20241229/oruzhie-1991966244.html
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии - РИА Новости, 29.12.2024
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии
Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:14:00+03:00
2024-12-29T09:14:00+03:00
2024-12-29T16:15:00+03:00
россия
днепропетровск
брянская область
владимир путин
брикс
южмаш
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российская ракета "Орешник" стала самым мощным конвенциональным оружием, пишет издание InfoBRICS."В сочетании со скоростью и маневренностью "Орешник" — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных", — говорится в материале.Как указал обозреватель, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, производящему ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html
https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html
россия
днепропетровск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_169:0:832:497_1920x0_80_0_0_06a38688253d2372f4c7d870d16d4bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровск, брянская область, владимир путин, брикс, южмаш, вооруженные силы украины, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Днепропетровск, Брянская область, Владимир Путин, БРИКС, Южмаш, Вооруженные силы Украины, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
СМИ сообщили неприятный для Запада факт о новом российском оружии
InfoBRICS: "Орешник" стал самым мощным конвенциональным оружием в мире