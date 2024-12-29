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Оговорка Байдена про Путина попала в рейтинг оплошностей политиков в США - РИА Новости, 29.12.2024
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02:05 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/ogovorka-1991942830.html
Оговорка Байдена про Путина попала в рейтинг оплошностей политиков в США
Оговорка Байдена про Путина попала в рейтинг оплошностей политиков в США - РИА Новости, 29.12.2024
Оговорка Байдена про Путина попала в рейтинг оплошностей политиков в США
Очередная оговорка действующего президента США Джо Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, попала в рейтинг главных РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:05:00+03:00
2024-12-29T02:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Очередная оговорка действующего президента США Джо Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, попала в рейтинг главных политических оплошностей 2024 года, опубликованный телеканалом Fox News. В июле на конференции НАТО в Вашингтоне Байден публично по ошибке представил Зеленского как Путина. "А теперь я передаю слово президенту Украины, который столь же смел, сколь и решителен. Леди и джентльмены, президент Путин", – заявил тогда Байден. Осознав свою ошибку, он попытался исправиться, но его оговорка тут же стала поводом для многочисленных насмешек и критики. Еще одной громкой неудачей Байдена, как напоминает прореспубликанский телеканал, стало его выступление на дебатах с Дональдом Трампом в июне. Во время дебатов президент выглядел уставшим, отвечал сбивчиво и с охрипшим голосом. Этот провал, по мнению экспертов, стал переломным моментом для кампании Байдена, вызвав панику среди демократов. Спустя месяц он снял свою кандидатуру с выборов, поддержав вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге проиграла Трампу. Скандальное заявление Байдена за неделю до выборов также вошло в рейтинг Fox News. Президент назвал сторонников Трампа "мусором", что напомнило многим фразу Хиллари Клинтон 2016 года про "кучку жалких людей". Это заявление лишь поспособствовало сплочению американцев вокруг республиканцев и подорвало позиции демократов в преддверии выборов. Не обошлось без ошибок и у самой Камалы Харрис. В октябре, отвечая на вопрос, что бы она изменила в политике Байдена, вице-президент заявила: "Мне ничего не приходит в голову". Этот ответ прозвучал в русле её предыдущих неоднозначных выступлений, которые часто сопровождались путаницей и несвязными формулировками, что активно использовалось республиканцами в ходе предвыборной кампании. Как отмечает сам телеканал, 2024 год был насыщен политическими ошибками, каждая из которых в той или иной степени оказала влияние на ход напряженной президентской гонки в США.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Оговорка Байдена про Путина попала в рейтинг оплошностей политиков в США

Оговорка Байдена про Путина стала одной из главных оплошностей политиков в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Очередная оговорка действующего президента США Джо Байдена, перепутавшего Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, попала в рейтинг главных политических оплошностей 2024 года, опубликованный телеканалом Fox News.
В июле на конференции НАТО в Вашингтоне Байден публично по ошибке представил Зеленского как Путина. "А теперь я передаю слово президенту Украины, который столь же смел, сколь и решителен. Леди и джентльмены, президент Путин", – заявил тогда Байден. Осознав свою ошибку, он попытался исправиться, но его оговорка тут же стала поводом для многочисленных насмешек и критики.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана
9 марта, 04:16
Еще одной громкой неудачей Байдена, как напоминает прореспубликанский телеканал, стало его выступление на дебатах с Дональдом Трампом в июне. Во время дебатов президент выглядел уставшим, отвечал сбивчиво и с охрипшим голосом. Этот провал, по мнению экспертов, стал переломным моментом для кампании Байдена, вызвав панику среди демократов. Спустя месяц он снял свою кандидатуру с выборов, поддержав вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге проиграла Трампу.
Скандальное заявление Байдена за неделю до выборов также вошло в рейтинг Fox News. Президент назвал сторонников Трампа "мусором", что напомнило многим фразу Хиллари Клинтон 2016 года про "кучку жалких людей". Это заявление лишь поспособствовало сплочению американцев вокруг республиканцев и подорвало позиции демократов в преддверии выборов.
Не обошлось без ошибок и у самой Камалы Харрис. В октябре, отвечая на вопрос, что бы она изменила в политике Байдена, вице-президент заявила: "Мне ничего не приходит в голову". Этот ответ прозвучал в русле её предыдущих неоднозначных выступлений, которые часто сопровождались путаницей и несвязными формулировками, что активно использовалось республиканцами в ходе предвыборной кампании.
Как отмечает сам телеканал, 2024 год был насыщен политическими ошибками, каждая из которых в той или иной степени оказала влияние на ход напряженной президентской гонки в США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина
8 октября, 16:45
 
В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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