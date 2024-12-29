https://ria.ru/20241229/obvinjaemyj-1992000556.html

Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО

Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО - РИА Новости, 29.12.2024

Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО

Директор туристической фирмы из Москвы Андрей Котов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, найден мертвым в СИЗО, РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:25:00+03:00

2024-12-29T16:25:00+03:00

2024-12-29T16:29:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988453723_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_8229f4d045706345de487215c51f4c5f.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы из Москвы Андрей Котов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, найден мертвым в СИЗО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован. Как отметил собеседник агентства, по предварительной информации, на теле Котова "были обнаружены порезы". Ранее столичный главк СК сообщал, что по данным следствия, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html

https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва