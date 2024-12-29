https://ria.ru/20241229/obvinjaemyj-1992000556.html
Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО
Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО - РИА Новости, 29.12.2024
Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО
Директор туристической фирмы из Москвы Андрей Котов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, найден мертвым в СИЗО, РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:25:00+03:00
2024-12-29T16:25:00+03:00
2024-12-29T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы из Москвы Андрей Котов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, найден мертвым в СИЗО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован. Как отметил собеседник агентства, по предварительной информации, на теле Котова "были обнаружены порезы". Ранее столичный главк СК сообщал, что по данным следствия, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html
https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО
Обвиняемого в организации ЛГБТ-туров Котова нашли мертвым в московском СИЗО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы из Москвы Андрей Котов (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, найден мертвым в СИЗО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован.
Как отметил собеседник агентства, по предварительной информации, на теле Котова "были обнаружены порезы".
Ранее столичный главк СК сообщал, что по данным следствия, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России