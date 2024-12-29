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Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг
Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг - РИА Новости, 29.12.2024
Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг
Правительство расширило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:14:00+03:00
2024-12-29T02:14:00+03:00
2024-12-29T10:37:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство расширило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщила пресс-служба Минтруда."Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат", — говорится в заявлении.Так, исключаются из учета:При этом в состав семьи при расчете доходов будут включать только заявителя, его супруга и детей, в том числе и совершеннолетних в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Как пояснили в Минтруде, основные получатели соцуслуг — люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые.
https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг
Правительство повысило доступность бесплатных социальных услуг для россиян
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство расширило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат", — говорится в заявлении.
Так, исключаются из учета:
- доходы россиян, проживающих в социальных стационарах, от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях;
- средства на соцконтракт;
- целевые субсидии;
- материнский капитал;
- налоговые вычеты;
- компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации;
- выплаты по уходу для неработающих россиян.
При этом в состав семьи при расчете доходов будут включать только заявителя, его супруга и детей, в том числе и совершеннолетних в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно.
Как пояснили в Минтруде, основные получатели соцуслуг — люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые.