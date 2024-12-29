https://ria.ru/20241229/obschestvo-1991943247.html

Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг - РИА Новости, 29.12.2024

Расширен список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

Правительство расширило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:14:00+03:00

2024-12-29T02:14:00+03:00

2024-12-29T10:37:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство расширило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, сообщила пресс-служба Минтруда."Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат", — говорится в заявлении.Так, исключаются из учета:При этом в состав семьи при расчете доходов будут включать только заявителя, его супруга и детей, в том числе и совершеннолетних в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Как пояснили в Минтруде, основные получатели соцуслуг — люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые.

https://ria.ru/20240903/mishustin-1970179868.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия