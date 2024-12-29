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ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.12.2024 (обновлено: 17:01 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/novotroitskoe-1991979466.html
ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 29.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:07:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;В результате успешных наступательных действий освободили &lt;...&gt; Новотроицкое Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы группировки ударили по боевикам и технике семи бригад противника в районах Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Также российские военные отразили 11 контратак украинских войск.ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
россия
донецкая народная республика
украина
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россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате успешных наступательных действий освободили <...> Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новотроицкое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новотроицкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новотроицкое в ДНР
Кроме того, бойцы группировки ударили по боевикам и технике семи бригад противника в районах Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР.
Также российские военные отразили 11 контратак украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ потеряли:
  • более 480 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • пять боевых бронированных машин;
  • пять пикапов;
  • 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
  • 152-миллиметровое орудие Д-20;
  • 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
  • 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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