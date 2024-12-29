https://ria.ru/20241229/novotroitskoe-1991979466.html

ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 29.12.2024

ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:07:00+03:00

2024-12-29T12:07:00+03:00

2024-12-29T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных наступательных действий освободили <...> Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы группировки ударили по боевикам и технике семи бригад противника в районах Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Также российские военные отразили 11 контратак украинских войск.ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, украина