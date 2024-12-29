ВС России освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате успешных наступательных действий освободили <...> Новотроицкое Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новотроицкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новотроицкое в ДНР
Кроме того, бойцы группировки ударили по боевикам и технике семи бригад противника в районах Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР.
Также российские военные отразили 11 контратак украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ потеряли:
- более 480 военнослужащих;
- три боевые машины пехоты;
- пять боевых бронированных машин;
- пять пикапов;
- 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
- 152-миллиметровое орудие Д-20;
- 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
- 122-миллиметровую гаубицу Д-30.