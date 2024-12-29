Утраты 2024 года
Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.
Александр Ширвиндт славился своим уникальным обаянием и умением передать самые тонкие нюансы человеческих эмоций. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.
Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.
Александр Ширвиндт славился своим уникальным обаянием и умением передать самые тонкие нюансы человеческих эмоций. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.
Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.
Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Она смогла завоевать любовь зрителей не только своим талантом, но и яркой оптимистичной натурой и искренностью в отношениях с окружающими. Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.
Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.
Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Она смогла завоевать любовь зрителей не только своим талантом, но и яркой оптимистичной натурой и искренностью в отношениях с окружающими. Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.
Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский умер на 68-м году жизни.
Константин Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции в отставке, а также был действительным государственным советником России 1-го класса.
За время службы был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, а также орденом Почета.
Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский умер на 68-м году жизни.
Константин Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции в отставке, а также был действительным государственным советником России 1-го класса.
За время службы был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, а также орденом Почета.
Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.
В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Добрынин был лауреатом престижных премий и наград, а его творчество вдохновляло как профессионалов, так и простых любителей музыки. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.
Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.
В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Добрынин был лауреатом престижных премий и наград, а его творчество вдохновляло как профессионалов, так и простых любителей музыки. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни.
Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны". Она умела сделать любую роль запоминающейся и наполняла экран и сцену своей светлой аурой.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни.
Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны". Она умела сделать любую роль запоминающейся и наполняла экран и сцену своей светлой аурой.
Выдающийся ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Депутат Государственной думы России, первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Чилингаров большую часть жизни изучал Арктику, Антарктику и Мировой океан. Ученый носил звания Героя Советского Союза и Героя России, был лауреатом Государственной премии и членом-корреспондентом РАН.
Выдающийся ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Депутат Государственной думы России, первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Чилингаров большую часть жизни изучал Арктику, Антарктику и Мировой океан. Ученый носил звания Героя Советского Союза и Героя России, был лауреатом Государственной премии и членом-корреспондентом РАН.
Актер Роман Мадянов (Вадим Шелевят) ушел из жизни в возрасте 62 лет.
Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей в кино и сериалах, которые завоевали любовь зрителей. Всего Роман Мадянов сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах.
Актер Роман Мадянов (Вадим Шелевят) ушел из жизни в возрасте 62 лет.
Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей в кино и сериалах, которые завоевали любовь зрителей. Всего Роман Мадянов сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах.
Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.
С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Ее труд и преданность работе вызывали глубокое уважение среди коллег в сфере телевидения. Моргунова была награждена орденом Дружбы.
Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.
С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Ее труд и преданность работе вызывали глубокое уважение среди коллег в сфере телевидения. Моргунова была награждена орденом Дружбы.
Певец, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни.
Левкин отличался харизмой и необыкновенной энергией на сцене, что делало каждое его выступление незабываемым. Его голос, наполненный эмоциями, продолжал вдохновлять зрителей даже после его ухода из коллектива. Владимир оставил заметный и яркий след в истории российской поп-музыки.
Певец, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни.
Левкин отличался харизмой и необыкновенной энергией на сцене, что делало каждое его выступление незабываемым. Его голос, наполненный эмоциями, продолжал вдохновлять зрителей даже после его ухода из коллектива. Владимир оставил заметный и яркий след в истории российской поп-музыки.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.
Всенародную известность он приобрел, создав незабываемый образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства" (1969). А роль Арсеньева в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным в мировом кинематографе.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.
Всенародную известность он приобрел, создав незабываемый образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства" (1969). А роль Арсеньева в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным в мировом кинематографе.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы 17 декабря 2024 года.
Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами для дискредитации России.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы 17 декабря 2024 года.
Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами для дискредитации России.
Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ-Плюс, НТВ и других федеральных каналах. Многие коллеги Уткина отмечали его профессионализм и твердый характер.
Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ-Плюс, НТВ и других федеральных каналах. Многие коллеги Уткина отмечали его профессионализм и твердый характер.
Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году. Его наряды носили Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и многие другие знаменитости. Он прожил бурную жизнь и вошел в историю как один из самых влиятельных модельеров своего времени.
Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году. Его наряды носили Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и многие другие знаменитости. Он прожил бурную жизнь и вошел в историю как один из самых влиятельных модельеров своего времени.
Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
Под его руководством КВН оставался горячо любимой передачей миллионов россиян, а также стартовой площадкой для множества известных артистов, актеров и юмористов, многие из которых добились значительных успехов в карьере.
Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
Под его руководством КВН оставался горячо любимой передачей миллионов россиян, а также стартовой площадкой для множества известных артистов, актеров и юмористов, многие из которых добились значительных успехов в карьере.
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет.
Она получила широкую известность благодаря ролям во всемирно популярных сериалах "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные".
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет.
Она получила широкую известность благодаря ролям во всемирно популярных сериалах "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные".
Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет.
Актриса сыграла Минерву Макгонагалл в экранизации серии романов о Гарри Поттере (2001-2011). Великолепно исполненная роль строгого профессора принесла актрисе всемирную известность.
Мэгги Смит также завоевала любовь зрителей острохарактерными ролями в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем", киносказке "Таинственный сад" (1993), драме "Площадь Вашингтона" (1997) и мелодраме "Комната с видом" (1986).
Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет.
Актриса сыграла Минерву Макгонагалл в экранизации серии романов о Гарри Поттере (2001-2011). Великолепно исполненная роль строгого профессора принесла актрисе всемирную известность.
Мэгги Смит также завоевала любовь зрителей острохарактерными ролями в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем", киносказке "Таинственный сад" (1993), драме "Площадь Вашингтона" (1997) и мелодраме "Комната с видом" (1986).
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.
Делон был одним из известнейших французских актеров XX века. Любители европейского кинематографа с теплотой вспоминают его роли в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973) и многих других работах.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.
Делон был одним из известнейших французских актеров XX века. Любители европейского кинематографа с теплотой вспоминают его роли в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973) и многих других работах.
Всемирно признанный британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет.
Всемирно признанный британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет.
Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в культовом фильме "Титаник" и короля Теодена в легендарной кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни.
Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в культовом фильме "Титаник" и короля Теодена в легендарной кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни.
Американский тележурналист Фил Донахью, оказавший значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России, умер в возрасте 88 лет. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.
Американский тележурналист Фил Донахью, оказавший значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России, умер в возрасте 88 лет. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета 19 мая 2024 года. Раиси был активным государственным деятелем Ирана более 40 лет. Он занимал пост президента страны с 2021 года.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета 19 мая 2024 года. Раиси был активным государственным деятелем Ирана более 40 лет. Он занимал пост президента страны с 2021 года.