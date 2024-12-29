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Утраты 2024 года - РИА Новости, 29.12.2024
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09:00 29.12.2024
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Утраты 2024 года
Утраты 2024 года - РИА Новости, 29.12.2024
Утраты 2024 года
В уходящем году мы простились с известными политиками, кинематографистами, музыкантами и общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в фотоленте... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:00:00+03:00
2024-12-29T09:00:00+03:00
фото
2024 год
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В уходящем году мы простились с известными политиками, кинематографистами, музыкантами и общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, 2024 год
Фото, 2024 год

Утраты 2024 года

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В уходящем году мы простились с известными политиками, кинематографистами, музыкантами и общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.

Александр Ширвиндт славился своим уникальным обаянием и умением передать самые тонкие нюансы человеческих эмоций. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Советский и российский актер театра и кино, президент Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.

Александр Ширвиндт славился своим уникальным обаянием и умением передать самые тонкие нюансы человеческих эмоций. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Она смогла завоевать любовь зрителей не только своим талантом, но и яркой оптимистичной натурой и искренностью в отношениях с окружающими. Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.

Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ

Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Она смогла завоевать любовь зрителей не только своим талантом, но и яркой оптимистичной натурой и искренностью в отношениях с окружающими. Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 21
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский умер на 68-м году жизни.

Константин Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции в отставке, а также был действительным государственным советником России 1-го класса.

За время службы был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, а также орденом Почета.

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский перед заседанием кабинета министров в Доме правительства. 2016 год

Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский умер на 68-м году жизни.

Константин Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции в отставке, а также был действительным государственным советником России 1-го класса.

За время службы был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, а также орденом Почета.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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3 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.

В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Добрынин был лауреатом престижных премий и наград, а его творчество вдохновляло как профессионалов, так и простых любителей музыки. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.

Певец Вячеслав Добрынин выступает на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.

В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Добрынин был лауреатом престижных премий и наград, а его творчество вдохновляло как профессионалов, так и простых любителей музыки. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
4 из 21
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни.

Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны". Она умела сделать любую роль запоминающейся и наполняла экран и сцену своей светлой аурой.

Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни.

Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны". Она умела сделать любую роль запоминающейся и наполняла экран и сцену своей светлой аурой.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 21
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Выдающийся ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Депутат Государственной думы России, первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

Чилингаров большую часть жизни изучал Арктику, Антарктику и Мировой океан. Ученый носил звания Героя Советского Союза и Героя России, был лауреатом Государственной премии и членом-корреспондентом РАН.

Ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН, депутат Государственной думы России, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров

Выдающийся ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Депутат Государственной думы России, первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

Чилингаров большую часть жизни изучал Арктику, Антарктику и Мировой океан. Ученый носил звания Героя Советского Союза и Героя России, был лауреатом Государственной премии и членом-корреспондентом РАН.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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6 из 21
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Актер Роман Мадянов (Вадим Шелевят) ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей в кино и сериалах, которые завоевали любовь зрителей. Всего Роман Мадянов сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах.

Актер Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов (Вадим Шелевят) ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Мадянов проработал в театре больше двадцати лет и сыграл немало ярких ролей в кино и сериалах, которые завоевали любовь зрителей. Всего Роман Мадянов сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах.

© РИА Новости
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7 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.

С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Ее труд и преданность работе вызывали глубокое уважение среди коллег в сфере телевидения. Моргунова была награждена орденом Дружбы.

Заслуженная артистка России Светлана Моргунова

Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.

С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Ее труд и преданность работе вызывали глубокое уважение среди коллег в сфере телевидения. Моргунова была награждена орденом Дружбы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Певец, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни.

Левкин отличался харизмой и необыкновенной энергией на сцене, что делало каждое его выступление незабываемым. Его голос, наполненный эмоциями, продолжал вдохновлять зрителей даже после его ухода из коллектива. Владимир оставил заметный и яркий след в истории российской поп-музыки.

Певец Владимир Левкин

Певец, бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни.

Левкин отличался харизмой и необыкновенной энергией на сцене, что делало каждое его выступление незабываемым. Его голос, наполненный эмоциями, продолжал вдохновлять зрителей даже после его ухода из коллектива. Владимир оставил заметный и яркий след в истории российской поп-музыки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.

Всенародную известность он приобрел, создав незабываемый образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства" (1969). А роль Арсеньева в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным в мировом кинематографе.

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.

Всенародную известность он приобрел, создав незабываемый образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства" (1969). А роль Арсеньева в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным в мировом кинематографе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 21
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы 17 декабря 2024 года.

Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами для дискредитации России.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы 17 декабря 2024 года.

Игорь Кириллов стал широко известен сразу после начала специальной военной операции (СВО) благодаря многочисленным брифингам, на которых он доказательно обвинял США, их западных партнеров, а также киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами для дискредитации России.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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11 из 21
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ-Плюс, НТВ и других федеральных каналах. Многие коллеги Уткина отмечали его профессионализм и твердый характер.

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ-Плюс, НТВ и других федеральных каналах. Многие коллеги Уткина отмечали его профессионализм и твердый характер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 21
© Getty Images / Patrick McMullan

Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году. Его наряды носили Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и многие другие знаменитости. Он прожил бурную жизнь и вошел в историю как один из самых влиятельных модельеров своего времени.

Дизайнер Роберто Кавалли

Итальянский модельер, основатель одноименного бренда Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году. Его наряды носили Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и многие другие знаменитости. Он прожил бурную жизнь и вошел в историю как один из самых влиятельных модельеров своего времени.

© Getty Images / Patrick McMullan
13 из 21
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.

Под его руководством КВН оставался горячо любимой передачей миллионов россиян, а также стартовой площадкой для множества известных артистов, актеров и юмористов, многие из которых добились значительных успехов в карьере.

Ведущий КВН Александр Масляков

Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.

Под его руководством КВН оставался горячо любимой передачей миллионов россиян, а также стартовой площадкой для множества известных артистов, актеров и юмористов, многие из которых добились значительных успехов в карьере.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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14 из 21
© Getty Images / Neilson Barnard

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет.

Она получила широкую известность благодаря ролям во всемирно популярных сериалах "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные".

Актриса Шеннен Доэрти

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет.

Она получила широкую известность благодаря ролям во всемирно популярных сериалах "Беверли-Хиллз" и "Зачарованные".

© Getty Images / Neilson Barnard
15 из 21
© Warner Bros. Pictures (2004)

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет.

Актриса сыграла Минерву Макгонагалл в экранизации серии романов о Гарри Поттере (2001-2011). Великолепно исполненная роль строгого профессора принесла актрисе всемирную известность.

Мэгги Смит также завоевала любовь зрителей острохарактерными ролями в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем", киносказке "Таинственный сад" (1993), драме "Площадь Вашингтона" (1997) и мелодраме "Комната с видом" (1986).

Мэгги Смит в фильме Гарри Поттер и узник Азкабана

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет.

Актриса сыграла Минерву Макгонагалл в экранизации серии романов о Гарри Поттере (2001-2011). Великолепно исполненная роль строгого профессора принесла актрисе всемирную известность.

Мэгги Смит также завоевала любовь зрителей острохарактерными ролями в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем", киносказке "Таинственный сад" (1993), драме "Площадь Вашингтона" (1997) и мелодраме "Комната с видом" (1986).

© Warner Bros. Pictures (2004)
16 из 21
© Getty Images / Daniel SIMON

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.

Делон был одним из известнейших французских актеров XX века. Любители европейского кинематографа с теплотой вспоминают его роли в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973) и многих других работах.

Актер Ален Делон. 1988 год

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.

Делон был одним из известнейших французских актеров XX века. Любители европейского кинематографа с теплотой вспоминают его роли в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973) и многих других работах.

© Getty Images / Daniel SIMON
17 из 21
© Getty Images / Jeff J Mitchell

Всемирно признанный британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет.

Британский физик Питер Хиггс

Всемирно признанный британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет.

© Getty Images / Jeff J Mitchell
18 из 21
© Getty Images / Kurt Vinion

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в культовом фильме "Титаник" и короля Теодена в легендарной кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни.

Актер Бернард Хилл

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в культовом фильме "Титаник" и короля Теодена в легендарной кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни.

© Getty Images / Kurt Vinion
19 из 21
© Getty Images / Yvonne Hemsey

Американский тележурналист Фил Донахью, оказавший значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России, умер в возрасте 88 лет. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.

Журналист и телеведущий Фил Донахью

Американский тележурналист Фил Донахью, оказавший значительное влияние на формирование жанра ток-шоу и в России, умер в возрасте 88 лет. Именно он вместе с Владимиром Познером в 80-х годах проводил знаменитые телемосты между США и СССР.

© Getty Images / Yvonne Hemsey
20 из 21
© Getty Images / ATPImages/Meghdad Madadi

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета 19 мая 2024 года. Раиси был активным государственным деятелем Ирана более 40 лет. Он занимал пост президента страны с 2021 года.

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета 19 мая 2024 года. Раиси был активным государственным деятелем Ирана более 40 лет. Он занимал пост президента страны с 2021 года.

© Getty Images / ATPImages/Meghdad Madadi
21 из 21
 
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