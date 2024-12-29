Утраты 2024 года

Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни.

В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Добрынин был лауреатом престижных премий и наград, а его творчество вдохновляло как профессионалов, так и простых любителей музыки. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.