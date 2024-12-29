https://ria.ru/20241229/muzhchina-1991996016.html

В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей

В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей - РИА Новости, 29.12.2024

В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей

Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:36:00+03:00

2024-12-29T15:36:00+03:00

2024-12-29T15:36:00+03:00

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. По данным прокуратуры области, тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. "Первым отделом по расследованию особо важных дел… мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей (пункты "а","в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщило СУСК. Как уточняет ведомство, с целью установления причин смерти назначено проведение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html

тверская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверская область