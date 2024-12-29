В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей
В Тверской области мужчину обвинили в убийстве своих четырех детей
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры области, тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел… мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей (пункты "а","в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщило СУСК.
Как уточняет ведомство, с целью установления причин смерти назначено проведение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.