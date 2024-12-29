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В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей - РИА Новости, 29.12.2024
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15:36 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/muzhchina-1991996016.html
В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей
В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей - РИА Новости, 29.12.2024
В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей
Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:36:00+03:00
2024-12-29T15:36:00+03:00
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале. По данным прокуратуры области, тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. "Первым отделом по расследованию особо важных дел… мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей (пункты "а","в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщило СУСК. Как уточняет ведомство, с целью установления причин смерти назначено проведение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html
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происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Тверской области мужчину обвинили в убийстве четырех детей

В Тверской области мужчину обвинили в убийстве своих четырех детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 29 дек – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение мужчине, убившему своих четырех детей в Тверской области, сообщило СУСК по региону в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры области, тела четырех погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве детей подозревается их отец. Суд на выездном заседании избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел… мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей (пункты "а","в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сообщило СУСК.
Как уточняет ведомство, с целью установления причин смерти назначено проведение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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