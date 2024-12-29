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Ефимов: в районе Соколиная Гора реорганизуют почти 3 гектара земли - РИА Новости, 29.12.2024
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12:09 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/moskva-1991943400.html
Ефимов: в районе Соколиная Гора реорганизуют почти 3 гектара земли
Ефимов: в районе Соколиная Гора реорганизуют почти 3 гектара земли - РИА Новости, 29.12.2024
Ефимов: в районе Соколиная Гора реорганизуют почти 3 гектара земли
Почти 3 гектара земли реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, рассказал заместитель... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:09:00+03:00
2024-12-29T12:09:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Почти 3 гектара земли реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о пяти участках, которые входят в один проект КРТ. Два из них находятся на 8-й улице Соколиной Горы, остальные три – на Щербаковской."В районе Соколиная Гора появится новое городское пространство для жизни и работы. Его создадут в рамках реорганизации пяти участков общей площадью 2,69 гектара, входящих в один проект КРТ. Здесь построят жилье для целей программы реновации и иных нужд города, а также необходимую инфраструктуру. Общая площадь объектов составит 59,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать около 290 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.На жилье придется почти 42 тысячи квадратных метров. Соответственно, как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, площадь нежилой застройки достигнет примерно 18 тысяч "квадратов". Среди таких объектов здесь будут общественный и медицинский центры.При этом руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что суммарная площадь квартир, которые получат москвичи по программе реновации, составит почти 21 тысячу "квадратов". Таким образом, удастся переселить свыше 700 человек из старых домов.Всего в городе на разных этапах разработки и реализации – почти 240 проектов КРТ, в рамках которых застроят территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе Соколиная Гора реорганизуют почти 3 гектара земли

Ефимов: в районе Соколиная Гора в Москве реорганизуют почти 3 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Почти 3 гектара земли реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) в районе Соколиная Гора на востоке Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о пяти участках, которые входят в один проект КРТ. Два из них находятся на 8-й улице Соколиной Горы, остальные три – на Щербаковской.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Ефимов: по реновации начали переселять жителей трех домов в Соколиной Горе
27 декабря, 12:17
"В районе Соколиная Гора появится новое городское пространство для жизни и работы. Его создадут в рамках реорганизации пяти участков общей площадью 2,69 гектара, входящих в один проект КРТ. Здесь построят жилье для целей программы реновации и иных нужд города, а также необходимую инфраструктуру. Общая площадь объектов составит 59,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать около 290 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
На жилье придется почти 42 тысячи квадратных метров. Соответственно, как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, площадь нежилой застройки достигнет примерно 18 тысяч "квадратов". Среди таких объектов здесь будут общественный и медицинский центры.
При этом руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что суммарная площадь квартир, которые получат москвичи по программе реновации, составит почти 21 тысячу "квадратов". Таким образом, удастся переселить свыше 700 человек из старых домов.
Всего в городе на разных этапах разработки и реализации – почти 240 проектов КРТ, в рамках которых застроят территории суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Ефимов: в Москве выделили 12 гектаров для возведения коммерческих объектов
25 декабря, 10:18
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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