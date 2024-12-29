https://ria.ru/20241229/moskva-1991942658.html

Ефимов: на западе Москвы построили 30 школ и детских садов с 2020 года

Ефимов: на западе Москвы построили 30 школ и детских садов с 2020 года - РИА Новости, 29.12.2024

Ефимов: на западе Москвы построили 30 школ и детских садов с 2020 года

На западе Москвы с 2020 года возведено 30 школ и детских садов, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:07:00+03:00

2024-12-29T13:07:00+03:00

2024-12-29T13:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На западе Москвы с 2020 года возведено 30 школ и детских садов, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."При этом за счет частных инвестиций появилось 23 образовательных учреждения – 17 детских садов и шесть школ. Они дали городу почти 7 тысяч школьных и дошкольных мест. Только в 2024 году завершили строительство пяти зданий. Два из них – детские сады в районе Очаково-Матвеевское переданы в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Среди возведенных объектов в текущем году – два детских сада в составе двух жилых комплексов в Очаково-Матвеевском. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, инфраструктура города пополнилась ДОУ на 3,5 тысячи квадратных метров на восемь групповых ячеек и детсадом на 250 малышей.Еще в перечне - школа с лабораторным комплексом и атриумом "Сколка", вмещающей 825 учеников, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о возведении социальной инфраструктуры на западе Москвы.

https://ria.ru/20241224/efimov-1990873204.html

https://ria.ru/20241203/moskva-1986958977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы