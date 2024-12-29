Ефимов: на западе Москвы построили 30 школ и детских садов с 2020 года
Ефимов: на западе Москвы за пять лет построили 30 школ и детских садов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На западе Москвы с 2020 года возведено 30 школ и детских садов, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"При этом за счет частных инвестиций появилось 23 образовательных учреждения – 17 детских садов и шесть школ. Они дали городу почти 7 тысяч школьных и дошкольных мест. Только в 2024 году завершили строительство пяти зданий. Два из них – детские сады в районе Очаково-Матвеевское переданы в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Среди возведенных объектов в текущем году – два детских сада в составе двух жилых комплексов в Очаково-Матвеевском. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, инфраструктура города пополнилась ДОУ на 3,5 тысячи квадратных метров на восемь групповых ячеек и детсадом на 250 малышей.
Еще в перечне - школа с лабораторным комплексом и атриумом "Сколка", вмещающей 825 учеников, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о возведении социальной инфраструктуры на западе Москвы.