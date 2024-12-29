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В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 29.12.2024
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15:08 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/moshenniki-1991991884.html
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом - РИА Новости, 29.12.2024
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом
Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:08:00+03:00
2024-12-29T15:08:00+03:00
общество
технологии
мтс
мошенники
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают продлить услуги связи, а затем крадут данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Начинается звонок по классической схеме – мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он задает вопросы о недовольстве пользователем работой приложения, а также о том, используется ли оно в целом. Так создается ощущение заинтересованности в мнении пользователя. Затем мошенник переходит к теме продления услуг и заявляет, что необходимо продлить договор использования номера телефона. Это часть их стратегии, чтобы вызвать чувство срочности", - сказал он. Далее злоумышленники говорят, что не имеют права спрашивать личные данные и предлагают перевести жертву якобы на голосового помощника "Макса" от "Госуслуг". В итоге жертва в разговоре с фейковым голосовым помощником называет личные данные, в том числе код подтверждения от портала. "Под влиянием созданного доверия многие пользователи сообщают необходимые цифры, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа к личной информации", - добавил эксперт. Он порекомендовал при поступлении звонка с неизвестного номера завершить разговор с незнакомым абонентом и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании. Стоит помнить, что операторы сотовой связи не запрашивают персональные данные по телефону и не переводят звонки на голосовых помощников для записи кода. Также не надо переходить по ссылкам, которые могут присылать.
https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html
https://ria.ru/20241228/svyaz-1991876034.html
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общество, технологии, мтс, мошенники
Общество, Технологии, МТС, мошенники
В МТС рассказали о новой схеме мошенников перед Новым годом

Эксперт Бийчук: мошенники перед Новым годом предлагают продлить услуги связи

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники перед Новым годом придумали новую схему от лица сотрудников операторов связи: во время звонка они задают вопросы о работе приложения, предлагают продлить услуги связи, а затем крадут данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
«
"Начинается звонок по классической схеме – мошенник представляется сотрудником сотового оператора. Он задает вопросы о недовольстве пользователем работой приложения, а также о том, используется ли оно в целом. Так создается ощущение заинтересованности в мнении пользователя. Затем мошенник переходит к теме продления услуг и заявляет, что необходимо продлить договор использования номера телефона. Это часть их стратегии, чтобы вызвать чувство срочности", - сказал он.
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Далее злоумышленники говорят, что не имеют права спрашивать личные данные и предлагают перевести жертву якобы на голосового помощника "Макса" от "Госуслуг". В итоге жертва в разговоре с фейковым голосовым помощником называет личные данные, в том числе код подтверждения от портала.
«
"Под влиянием созданного доверия многие пользователи сообщают необходимые цифры, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа к личной информации", - добавил эксперт.
Он порекомендовал при поступлении звонка с неизвестного номера завершить разговор с незнакомым абонентом и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании.
Стоит помнить, что операторы сотовой связи не запрашивают персональные данные по телефону и не переводят звонки на голосовых помощников для записи кода. Также не надо переходить по ссылкам, которые могут присылать.
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