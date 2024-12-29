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Дед Мороз рассказал о своей зарплате - РИА Новости, 29.12.2024
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05:34 29.12.2024 (обновлено: 12:16 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html
Дед Мороз рассказал о своей зарплате
Дед Мороз рассказал о своей зарплате - РИА Новости, 29.12.2024
Дед Мороз рассказал о своей зарплате
"Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:34:00+03:00
2024-12-29T12:16:00+03:00
общество
дед мороз
новый год
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский Дед Мороз."Говорить, что высокооплачиваемая или еще что-нибудь, как-то деньги какие-то платят. Да нет, нам главное, чтобы дети, взрослые люди улыбались, радовались, приходили сюда и получали позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, которого часто не хватает в быту и обществе", — сказал Дед Мороз.При этом главный столичный волшебник удивился вопросу, находится ли он на пенсии, и поинтересовался в ответ, что она из себя представляет.
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общество, дед мороз, новый год, москва
Общество, Дед Мороз, Новый год, Москва
Дед Мороз рассказал о своей зарплате

Дед Мороз назвал улыбки и позитивный настрой детей и взрослых своей зарплатой

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Дед Мороз. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский Дед Мороз.
"Говорить, что высокооплачиваемая или еще что-нибудь, как-то деньги какие-то платят. Да нет, нам главное, чтобы дети, взрослые люди улыбались, радовались, приходили сюда и получали позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, которого часто не хватает в быту и обществе", — сказал Дед Мороз.
При этом главный столичный волшебник удивился вопросу, находится ли он на пенсии, и поинтересовался в ответ, что она из себя представляет.
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ОбществоДед МорозНовый годМосква
 
 
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