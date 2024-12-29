https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html
Дед Мороз рассказал о своей зарплате
Дед Мороз рассказал о своей зарплате - РИА Новости, 29.12.2024
Дед Мороз рассказал о своей зарплате
"Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:34:00+03:00
2024-12-29T05:34:00+03:00
2024-12-29T12:16:00+03:00
общество
дед мороз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский Дед Мороз."Говорить, что высокооплачиваемая или еще что-нибудь, как-то деньги какие-то платят. Да нет, нам главное, чтобы дети, взрослые люди улыбались, радовались, приходили сюда и получали позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, которого часто не хватает в быту и обществе", — сказал Дед Мороз.При этом главный столичный волшебник удивился вопросу, находится ли он на пенсии, и поинтересовался в ответ, что она из себя представляет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, новый год, москва
Общество, Дед Мороз, Новый год, Москва
Дед Мороз рассказал о своей зарплате
Дед Мороз назвал улыбки и позитивный настрой детей и взрослых своей зарплатой