https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html

Дед Мороз рассказал о своей зарплате

Дед Мороз рассказал о своей зарплате - РИА Новости, 29.12.2024

Дед Мороз рассказал о своей зарплате

"Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:34:00+03:00

2024-12-29T05:34:00+03:00

2024-12-29T12:16:00+03:00

общество

дед мороз

новый год

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Зарплата" Деда Мороза — это когда дети и взрослые улыбаются, радуются и получают позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, рассказал РИА Новости московский Дед Мороз."Говорить, что высокооплачиваемая или еще что-нибудь, как-то деньги какие-то платят. Да нет, нам главное, чтобы дети, взрослые люди улыбались, радовались, приходили сюда и получали позитивный настрой на всю оставшуюся жизнь, которого часто не хватает в быту и обществе", — сказал Дед Мороз.При этом главный столичный волшебник удивился вопросу, находится ли он на пенсии, и поинтересовался в ответ, что она из себя представляет.

https://ria.ru/20241227/mir-1991735245.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дед мороз, новый год, москва