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Мэр Кишинева пожаловался на отсутствие информации по решению энергокризиса - РИА Новости, 29.12.2024
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14:02 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/moldaviya-1991987718.html
Мэр Кишинева пожаловался на отсутствие информации по решению энергокризиса
Мэр Кишинева пожаловался на отсутствие информации по решению энергокризиса - РИА Новости, 29.12.2024
Мэр Кишинева пожаловался на отсутствие информации по решению энергокризиса
Мэр Кишинева Ион Чебан пожаловался, что центральные власти не торопятся сообщать местным администрациям свои дальнейшие действия по решению энергокризиса, что... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:02:00+03:00
2024-12-29T14:02:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
ион чебан
газпром
молдовагаз
в мире
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан пожаловался, что центральные власти не торопятся сообщать местным администрациям свои дальнейшие действия по решению энергокризиса, что серьезно осложняет работу. Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Я мэр города с населением около миллиона человек и по сей день не знаю, какой сценарий действий правительства будет после 1 января. Я не понимаю, как может быть столько некомпетентности и безответственности? Потому что о том, что они делают, мы узнаем из Facebook*", - заявил Чебан в эфире телеканала Cinema 1. По его словам, администрации города нужно знать, что делать, если электричество подорожает вдвое, чтобы продолжали работать троллейбусы, ему нужно готовить школы, детсады и больницы, если энергоресурсы станут втрое дороже. "Что нам делать? Давайте пойдем и выключим весь свет? Мы оставили ключ под камешком, и все ушли. Мы закрываем Молдавию. Им (властям - ред.) нужно уехать как можно скорее. Нет такой реформы, которую они могли бы провести, которая не разрушила бы все", - добавил Чебан. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html
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молдавия, кишинев, россия, ион чебан, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан, Газпром, Молдовагаз, В мире
Мэр Кишинева пожаловался на отсутствие информации по решению энергокризиса

Мэр Кишинева: власти Молдавии держат в секрете планы по решению энергокризиса

© Sputnik | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан пожаловался, что центральные власти не торопятся сообщать местным администрациям свои дальнейшие действия по решению энергокризиса, что серьезно осложняет работу.
Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России
04:23
"Я мэр города с населением около миллиона человек и по сей день не знаю, какой сценарий действий правительства будет после 1 января. Я не понимаю, как может быть столько некомпетентности и безответственности? Потому что о том, что они делают, мы узнаем из Facebook*", - заявил Чебан в эфире телеканала Cinema 1.
По его словам, администрации города нужно знать, что делать, если электричество подорожает вдвое, чтобы продолжали работать троллейбусы, ему нужно готовить школы, детсады и больницы, если энергоресурсы станут втрое дороже.
"Что нам делать? Давайте пойдем и выключим весь свет? Мы оставили ключ под камешком, и все ушли. Мы закрываем Молдавию. Им (властям - ред.) нужно уехать как можно скорее. Нет такой реформы, которую они могли бы провести, которая не разрушила бы все", - добавил Чебан.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Молдавии потребовали немедленно обсудить долг перед "Газпромом"
Вчера, 18:03
 
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