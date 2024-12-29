https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html

Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России

Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 29.12.2024

Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России

Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж из-за решения "Газпрома" о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр республики Дорин... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:23:00+03:00

2024-12-29T04:23:00+03:00

2024-12-29T14:30:00+03:00

экономика

молдавия

дорин речан

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж из-за решения "Газпрома" о прекращении поставок газа, заявил премьер-министр республики Дорин Речан, его слова приводит Telegram-канал правительства.Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января приостановит экспорт голубого топлива в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза"."Правительство <...> вновь заявляет, что не признает никакие якобы существующие долги, которые были опровергнуты международным аудитом. <…> Правительство тщательно изучит возможные юридические меры, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и требовать компенсации", — сказал Речан.По словам премьера, Молдавия диверсифицировала источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от одного поставщика.В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита долгов "Молдовагаза".Контракт пока действует, но поставки ограничены до 5,7 миллиона кубометров. Этот газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется топливом из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Кроме того, 31 декабря истекает договор о транзите российского газа в Европу через Украину. И в Москве, и в Киеве заявляли, что продлеваться он не будет. Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу самостоятельно вести переговоры. В молдавском Минэнерго сообщали, что будут искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике.

https://ria.ru/20241225/moldavija-1991281323.html

https://ria.ru/20241202/gaz-1986872657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, дорин речан, газпром, молдовагаз