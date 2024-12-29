"Надвигается катастрофа": на Западе заговорили о новом отступлении ВСУ
Меркурис: падение Курахово заставит ВСУ отступать к югу от города
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В случае падения города Курахово в ДНР украинским военным придется отступать из его окрестностей, как в Авдеевке и Угледаре, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Курахово <....> вот-вот падет. <...> Украинским войскам к <...> к югу от Курахово и немного западнее, вероятно, тоже придется отступать. <...> Это катастрофа, которая надвигается. Украинские войска на (Кураховской. — Прим. ред.) ТЭС отрезаны. <…> Им придется поступить так же, как сделали их товарищи в Авдеевке и Угледаре. Им придется отступать по полям в разгар зимы", — заявил он.
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По мнению эксперта, отступление ВСУ из промзоны Курахово обернется не только территориальными, но и серьезными людскими потерями. Им придется уходить под постоянным надзором дронов и ударами российской армии.
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"Это будет ужасающее дело", — заключил Меркурис.
Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российская армия начала выдавливать украинские войска из промзоны Курахово. По его словам, ВС России освободили уже более 90 процентов территории города.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.