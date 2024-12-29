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Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов - РИА Новости, 29.12.2024
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23:05 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/london-1992026321.html
Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов
Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов - РИА Новости, 29.12.2024
Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов
Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне продолжаются третий день подряд из-за тумана, сообщает телеканал... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T23:05:00+03:00
2024-12-29T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне продолжаются третий день подряд из-за тумана, сообщает телеканал Sky News. "В аэропорту Гатвик отменено около 30 вылетов и 28 прилетов… в воскресенье - самый загруженный день рождественского сезона для этого аэропорта", - указывает телеканал. По информации телеканала, представитель аэропорта Гатвик заявил, что временные ограничения на взлет и посадку введены из-за низкой видимости на фоне тумана. По данным метеорологов страны, которые приводит Sky News, из-за тумана видимость в некоторых районах Великобритании снижена до 100 метров.
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в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов

Sky News: в аэропорту Гатвик в Лондоне третий день отменяют рейсы из-за тумана

© Фото : Алиса ВолгинаТуман, из-за которого отменили часть рейсов из лондонских аэропортов
Туман, из-за которого отменили часть рейсов из лондонских аэропортов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Алиса Волгина
Туман, из-за которого отменили часть рейсов из лондонских аэропортов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне продолжаются третий день подряд из-за тумана, сообщает телеканал Sky News.
«
"В аэропорту Гатвик отменено около 30 вылетов и 28 прилетов… в воскресенье - самый загруженный день рождественского сезона для этого аэропорта", - указывает телеканал.
По информации телеканала, представитель аэропорта Гатвик заявил, что временные ограничения на взлет и посадку введены из-за низкой видимости на фоне тумана.
По данным метеорологов страны, которые приводит Sky News, из-за тумана видимость в некоторых районах Великобритании снижена до 100 метров.
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