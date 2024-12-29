https://ria.ru/20241229/london-1992026321.html

Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов

Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов - РИА Новости, 29.12.2024

Туман в Лондоне третий день подряд приводит к отмене авиарейсов

Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне продолжаются третий день подряд из-за тумана, сообщает телеканал... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T23:05:00+03:00

2024-12-29T23:05:00+03:00

2024-12-29T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отмены и задержки рейсов во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне продолжаются третий день подряд из-за тумана, сообщает телеканал Sky News. "В аэропорту Гатвик отменено около 30 вылетов и 28 прилетов… в воскресенье - самый загруженный день рождественского сезона для этого аэропорта", - указывает телеканал. По информации телеканала, представитель аэропорта Гатвик заявил, что временные ограничения на взлет и посадку введены из-за низкой видимости на фоне тумана. По данным метеорологов страны, которые приводит Sky News, из-за тумана видимость в некоторых районах Великобритании снижена до 100 метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, лондон