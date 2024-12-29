Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии
Лавров и глава МИД Иордании Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом Сафади ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Иордании Айманом Сафади. Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее. Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего - сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии и способных оказать позитивное влияние на поиск общенационального консенсуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В дипведомстве добавили, что министры условились продолжать "тесное взаимодействие по продвижению упомянутых выше подходов".
"Министры также обсудили график предстоящих российско-иорданских контактов на высоком уровне", - отметили в МИД РФ.
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