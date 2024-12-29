https://ria.ru/20241229/lavrov-1992012974.html

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом Сафади ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также график предстоящих... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:48:00+03:00

2024-12-29T18:48:00+03:00

2024-12-29T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом Сафади ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Иордании Айманом Сафади. Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее. Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего - сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии и способных оказать позитивное влияние на поиск общенационального консенсуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В дипведомстве добавили, что министры условились продолжать "тесное взаимодействие по продвижению упомянутых выше подходов". "Министры также обсудили график предстоящих российско-иорданских контактов на высоком уровне", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html

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в мире, россия, сирия, иордания, сергей лавров, оон, обострение ситуации в сирии — 2024