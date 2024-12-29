https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959404.html

Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями

Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями

Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:59:00+03:00

2024-12-29T06:59:00+03:00

2024-12-29T07:12:00+03:00

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148293/27/1482932704_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_4e5fceba93205d67433945f31d0dc71f.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Ввиду крайней антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратдиалога с Вашингтоном сейчас отсутствуют", - сказал он. "До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", - добавил Лавров. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров