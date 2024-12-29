https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959404.html
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями
Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:59:00+03:00
2024-12-29T06:59:00+03:00
2024-12-29T07:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Ввиду крайней антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратдиалога с Вашингтоном сейчас отсутствуют", - сказал он. "До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", - добавил Лавров. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями
Лавров: США должны изменить политику для переговоров о контроле за вооружениями