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Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями - РИА Новости, 29.12.2024
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06:59 29.12.2024 (обновлено: 07:12 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959404.html
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями
Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:59:00+03:00
2024-12-29T07:12:00+03:00
в мире
россия
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сша
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Ввиду крайней антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратдиалога с Вашингтоном сейчас отсутствуют", - сказал он. "До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", - добавил Лавров. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html
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вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров
Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями

Лавров: США должны изменить политику для переговоров о контроле за вооружениями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ввиду крайней антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратдиалога с Вашингтоном сейчас отсутствуют", - сказал он.
"До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", - добавил Лавров.
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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06:53
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАСергей Лавров
 
 
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