https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html

Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ

Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:53:00+03:00

2024-12-29T06:53:00+03:00

2024-12-29T07:11:00+03:00

сергей лавров

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться". "Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - сказал Лавров. Он напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958502.html

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Дарья Буймова

сергей лавров, россия, в мире