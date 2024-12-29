https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:53:00+03:00
2024-12-29T06:53:00+03:00
2024-12-29T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться". "Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - сказал Лавров. Он напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958502.html
https://ria.ru/20241115/ssha-1984097019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не загадывать, что будет в сфере стратстабильности через год