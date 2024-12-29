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Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - РИА Новости, 29.12.2024
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06:53 29.12.2024 (обновлено: 07:11 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:53:00+03:00
2024-12-29T07:11:00+03:00
сергей лавров
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться". "Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - сказал Лавров. Он напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958502.html
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сергей лавров, россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров призвал не гадать, что будет после истечения ДСНВ

Лавров призвал не загадывать, что будет в сфере стратстабильности через год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться".
"Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день - будет пища", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров
06:43
Он напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия.
При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пентагон назвал условие для соблюдения США ограничений ДСНВ
15 ноября, 23:48
 
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