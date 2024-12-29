https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958764.html

Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров

Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров

Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:47:00+03:00

2024-12-29T06:47:00+03:00

2024-12-29T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В отношении ДСНВ напомню, что мы ещё в процессе приостановления действия данного соглашения заявили о намерении соблюдать его центральные "потолки" в пределах жизненного цикла Договора и предостерегли США от шагов, способных обессмыслить для нас эти усилия", - сказал Лавров. "Мы последовательно придерживаемся заявленного: чётко вписывая процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил в лимиты по ДСНВ, мы самым тщательным образом отслеживаем действия Вашингтона", - добавил министр. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, сергей лавров, в мире