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Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров
Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров
Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:47:00+03:00
2024-12-29T06:47:00+03:00
2024-12-29T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В отношении ДСНВ напомню, что мы ещё в процессе приостановления действия данного соглашения заявили о намерении соблюдать его центральные "потолки" в пределах жизненного цикла Договора и предостерегли США от шагов, способных обессмыслить для нас эти усилия", - сказал Лавров. "Мы последовательно придерживаемся заявленного: чётко вписывая процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил в лимиты по ДСНВ, мы самым тщательным образом отслеживаем действия Вашингтона", - добавил министр. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Россия четко придерживается лимитов по ДСНВ, заявил Лавров
Лавров: Россия, перевооружая ядерные силы, придерживается лимитов ДСНВ