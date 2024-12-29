https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958502.html

Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров

Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024

Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров

Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:43:00+03:00

2024-12-29T06:43:00+03:00

2024-12-29T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Объективная реальность такова, что в результате деструктивной политики США основы стратегической стабильности изрядно расшатаны, а местами разрушены", - сказал Лавров. Он добавил, что из-за "антироссийской заряженности" действующей администрации США, условий для диалога по стратегической стабильности сейчас нет и Москва в принципе не будет вести с Вашингтоном никаких переговоров по контролю над вооружениями пока в США не откажутся от антироссийского курса. "Сказанное не означает, что Россия не будет осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере на добровольной основе, что мы и делаем", - сказал министр. В качестве примеров таких мер он привел тот факт, что Россия продолжает придерживаться предусмотренных по ДСНВ количественных ограничений на соответствующие вооружения, а также остается в силе односторонний мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. "Предпринимаются и некоторые другие шаги", - сказал он. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241121/putin-1985083625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, сергей лавров, в мире