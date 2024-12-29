https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958502.html
Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров
Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2024
Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров
Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:43:00+03:00
2024-12-29T06:43:00+03:00
2024-12-29T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Объективная реальность такова, что в результате деструктивной политики США основы стратегической стабильности изрядно расшатаны, а местами разрушены", - сказал Лавров. Он добавил, что из-за "антироссийской заряженности" действующей администрации США, условий для диалога по стратегической стабильности сейчас нет и Москва в принципе не будет вести с Вашингтоном никаких переговоров по контролю над вооружениями пока в США не откажутся от антироссийского курса. "Сказанное не означает, что Россия не будет осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере на добровольной основе, что мы и делаем", - сказал министр. В качестве примеров таких мер он привел тот факт, что Россия продолжает придерживаться предусмотренных по ДСНВ количественных ограничений на соответствующие вооружения, а также остается в силе односторонний мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. "Предпринимаются и некоторые другие шаги", - сказал он. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241121/putin-1985083625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, сергей лавров, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия готова поддержать предсказуемость в отношениях с США, заявил Лавров
Лавров: Россия готова поддерживать предсказуемость в ракетно-ядерной сфере